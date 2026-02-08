El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras perder 2-1 con el Manchester City
El Liverpool cayó contra el Manchester City en partido de la jornada 25 de la Premier League. Los Reds se fueron arriba en el marcador con gol de Dominik Szoboszlai, pero los Citizens respondieron con goles de Bernardo Silva y Erling Haaland para poner el 2-1 definitivo.
A la espera de conocer su rival para los octavos de final de la UEFA Champions League, los Reds tendrán partidos más que interesantes en la continuidad del calendario inglés.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.
Sunderland vs Liverpool, jornada 26 de la Premier League
En la continuidad de la Premier League, el Liverpool tendrá que visitar a una de las sorpresas de la temporada: el Sunderland en el Stadium of Light.
- 11/2/26: Sunderland vs Liverpool - Premier League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Liverpool vs Brighton, cuarta ronda de la FA Cup
El Liverpool tendrá una dura estación en su recorrido del mes de febrero, con su encuentro de cuarta ronda de la FA Cup contra el Brighton en Anfield. En la temporada pasada sufrieron una inesperada eliminación a manos del Plymouth Argyle, por lo que en esta campaña intentarán competir hasta el final.
- 14/2/26: Liverpool vs Brighton - FA Cup - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15
Nottingham Forest vs Liverpool, jornada 27 de la Premier League
En la continuidad de la Premier tras la eliminatoria por copa los de Arne Slot visitarán al Nottingham Forest en The City Ground, con estos necesitados de puntos para alejarse del fondo de la tabla de posiciones.
- 21/2/26: Nottingham Forest vs Liverpool - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
Liverpool vs West Ham, jornada 28 de la Premier League
Otro equipo en crisis con el descenso es el West Ham, y justamente será el rival siguiente de los Reds. A diferencia del duelo con el Nottingham, este choque será en Anfield.
- 28/2/26: Liverpool vs West Ham - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
Wolves vs Liverpool, jornada 29 de la Premier League
El equipo de Arne Slot enfrentará a otro equipo complicado con el descenso, aunque este es el que menos ilusiones tiene de pelear por quedarse en Primera: tiene solamente ocho puntos y ganó un partido sobre 25 posibles en el momento de la publicación de este artículo.
- 3/3/26: Wolves vs Liverpool - Premier League - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Sunderland
11 de febrero
USA: 15:00
USA: Telemundo
Premier League
Brighton
14 de febrero
USA: 15:15
USA: Telemundo
FA Cup
Nottingham Forest
21 de febrero
USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
USA: Telemundo
Premier League
West Ham
28 de febrero
USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
USA: Telemundo
Premier League
Wolves
3 de marzo
USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15
USA: Telemundo
Premier League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo