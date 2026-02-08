El Liverpool cayó contra el Manchester City en partido de la jornada 25 de la Premier League. Los Reds se fueron arriba en el marcador con gol de Dominik Szoboszlai, pero los Citizens respondieron con goles de Bernardo Silva y Erling Haaland para poner el 2-1 definitivo.

A la espera de conocer su rival para los octavos de final de la UEFA Champions League, los Reds tendrán partidos más que interesantes en la continuidad del calendario inglés.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Sunderland vs Liverpool, jornada 26 de la Premier League

En la continuidad de la Premier League, el Liverpool tendrá que visitar a una de las sorpresas de la temporada: el Sunderland en el Stadium of Light.

11/2/26: Sunderland vs Liverpool - Premier League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Brighton, cuarta ronda de la FA Cup

El Liverpool tendrá una dura estación en su recorrido del mes de febrero, con su encuentro de cuarta ronda de la FA Cup contra el Brighton en Anfield. En la temporada pasada sufrieron una inesperada eliminación a manos del Plymouth Argyle, por lo que en esta campaña intentarán competir hasta el final.

14/2/26: Liverpool vs Brighton - FA Cup - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15

Nottingham Forest vs Liverpool, jornada 27 de la Premier League

En la continuidad de la Premier tras la eliminatoria por copa los de Arne Slot visitarán al Nottingham Forest en The City Ground, con estos necesitados de puntos para alejarse del fondo de la tabla de posiciones.

21/2/26: Nottingham Forest vs Liverpool - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00

Liverpool vs West Ham, jornada 28 de la Premier League

Otro equipo en crisis con el descenso es el West Ham, y justamente será el rival siguiente de los Reds. A diferencia del duelo con el Nottingham, este choque será en Anfield.

28/2/26: Liverpool vs West Ham - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00

Wolves vs Liverpool, jornada 29 de la Premier League

El equipo de Arne Slot enfrentará a otro equipo complicado con el descenso, aunque este es el que menos ilusiones tiene de pelear por quedarse en Primera: tiene solamente ocho puntos y ganó un partido sobre 25 posibles en el momento de la publicación de este artículo.

3/3/26: Wolves vs Liverpool - Premier League - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15