El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras perder 3-2 contra el Bournemouth
El Liverpool cayó ante el Bournemouth en la jornada 23 de la Premier League por marcador de 3-2 en el Vitality Stadium. Los Reds lograron venir de atrás y empataron el duelo a dos goles, pero al minuto 90+5, Amine Adli apareció para poner cifras definitivas. El equipo de Arne Slot perdió una buena oportunidad de acercarse al Aston Villa.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.
Qarabag vs Liverpool, jornada 8 de la UEFA Champions League
El Qarabag supo ser una de las sensaciones del inicio de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y buscarán dar otro golpe de autoridad ganando en Anfield, algo que no será nada sencillo. Los Reds, ilusionados con clasificarse a la próxima ronda, son candidatos a ganar en casa.
- 28/1/26: Liverpool vs Qarabag - UEFA Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Liverpool vs Newcastle, jornada 24 de la Premier League
Las Urracas visitarán Anfield para cerrar el primer mes del año y ambos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Premier League.
- 31/1/26: Liverpool vs Newcastle - Premier League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Liverpool vs Manchester City, jornada 25 de la Premier League
Ambos están en un momento irregular, pero se espera que protagonicen un partido espectacular gracias a la calidad de sus plantillas. Podrían llegar en buena forma a este compromiso, el tiempo lo dirá.
- 8/2/26: Liverpool vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Sunderland vs Liverpool, jornada 26 de la Premier League
En la continuidad de la Premier League, el Liverpool tendrá que visitar a una de las sorpresas de la temporada: el Sunderland en el Stadium of Light.
- 11/2/26: Sunderland vs Liverpool - Premier League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Liverpool vs Brighton, cuarta ronda de la FA Cup
El Liverpool tendrá una dura estación en su recorrido del mes de febrero, con su encuentro de cuarta ronda de la FA Cup contra el Brighton en Anfield. En la temporada pasada sufrieron una inesperada eliminación a manos del Plymouth Argyle, por lo que en esta campaña intentarán competir hasta el final.
- 14/2/26: Liverpool vs Brighton - Premier League - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Qarabag
28 de enero
USA: 15:00
USA: Paramount+
UEFA Champions League
Newcastle
31 de enero
USA: 15:00
USA: Telemundo
Premier League
Manchester City
8 de febrero
USA: 11:30
USA: Telemundo
Premier League
Sunderland
11 de febrero
USA: 15:00
USA: Telemundo
Premier League
Brighton
14 de febrero
USA: 15:15
USA: Telemundo
FA Cup
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo