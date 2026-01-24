El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras perder 3-2 contra el Bournemouth

El Liverpool cayó ante el Bournemouth en la jornada 23 de la Premier League por marcador de 3-2 en el Vitality Stadium. Los Reds lograron venir de atrás y empataron el duelo a dos goles, pero al minuto 90+5, Amine Adli apareció para poner cifras definitivas. El equipo de Arne Slot perdió una buena oportunidad de acercarse al Aston Villa.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Qarabag vs Liverpool, jornada 8 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-QARABAG-AJAX | GIORGI ARJEVANIDZE/GettyImages

El Qarabag supo ser una de las sensaciones del inicio de la etapa de liguilla de la UEFA Champions League y buscarán dar otro golpe de autoridad ganando en Anfield, algo que no será nada sencillo. Los Reds, ilusionados con clasificarse a la próxima ronda, son candidatos a ganar en casa.

28/1/26: Liverpool vs Qarabag - UEFA Champions League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Newcastle, jornada 24 de la Premier League

Newcastle United v AFC Bournemouth - Emirates FA Cup Third Round | Serena Taylor/GettyImages

Las Urracas visitarán Anfield para cerrar el primer mes del año y ambos protagonizarán uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Premier League.

31/1/26: Liverpool vs Newcastle - Premier League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Manchester City, jornada 25 de la Premier League

Manchester City v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Ambos están en un momento irregular, pero se espera que protagonicen un partido espectacular gracias a la calidad de sus plantillas. Podrían llegar en buena forma a este compromiso, el tiempo lo dirá.

8/2/26: Liverpool vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Sunderland vs Liverpool, jornada 26 de la Premier League

Stadium Of Light | Heritage Images/GettyImages

En la continuidad de la Premier League, el Liverpool tendrá que visitar a una de las sorpresas de la temporada: el Sunderland en el Stadium of Light.

11/2/26: Sunderland vs Liverpool - Premier League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Brighton, cuarta ronda de la FA Cup

Liverpool v Burnley - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El Liverpool tendrá una dura estación en su recorrido del mes de febrero, con su encuentro de cuarta ronda de la FA Cup contra el Brighton en Anfield. En la temporada pasada sufrieron una inesperada eliminación a manos del Plymouth Argyle, por lo que en esta campaña intentarán competir hasta el final.

14/2/26: Liverpool vs Brighton - Premier League - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15