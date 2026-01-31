El calendario con los próximos cinco partidos del Liverpool tras vencer 4-1 al Newcastle
El Liverpool regresó al camino de la victoria en la Premier League tras vencer al Newcastle United por marcador de 4-1.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.
Liverpool vs Manchester City, jornada 25 de la Premier League
Ambos están en un momento irregular, pero se espera que protagonicen un partido espectacular gracias a la calidad de sus plantillas. Podrían llegar en buena forma a este compromiso, el tiempo lo dirá.
- 8/2/26: Liverpool vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30
Sunderland vs Liverpool, jornada 26 de la Premier League
En la continuidad de la Premier League, el Liverpool tendrá que visitar a una de las sorpresas de la temporada: el Sunderland en el Stadium of Light.
- 11/2/26: Sunderland vs Liverpool - Premier League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00
Liverpool vs Brighton, cuarta ronda de la FA Cup
El Liverpool tendrá una dura estación en su recorrido del mes de febrero, con su encuentro de cuarta ronda de la FA Cup contra el Brighton en Anfield. En la temporada pasada sufrieron una inesperada eliminación a manos del Plymouth Argyle, por lo que en esta campaña intentarán competir hasta el final.
- 14/2/26: Liverpool vs Brighton - FA Cup - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15
Nottingham Forest vs Liverpool, jornada 27 de la Premier League
En la continuidad de la Premier tras la eliminatoria por copa los de Arne Slot visitarán al Nottingham Forest en The City Ground, con estos necesitados de puntos para alejarse del fondo de la tabla de posiciones.
- 21/2/26: Nottingham Forest vs Liverpool - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
Liverpool vs West Ham, jornada 28 de la Premier League
Otro equipo en crisis con el descenso es el West Ham, y justamente será el rival siguiente de los Reds. A diferencia del duelo con el Nottingham, este choque será en Anfield.
- 28/2/26: Liverpool vs West Ham - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
Rival
Fecha
Hora
TV
Competición
Manchester City
8 de febrero
USA: 11:30
USA: Telemundo
Premier League
Sunderland
11 de febrero
USA: 15:00
USA: Telemundo
Premier League
Brighton
14 de febrero
USA: 15:15
USA: Telemundo
FA Cup
Nottingham Forest
21 de febrero
USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
USA: Telemundo
Premier League
West Ham
28 de febrero
USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00
USA: Telemundo
Premier League
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo