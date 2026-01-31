El Liverpool regresó al camino de la victoria en la Premier League tras vencer al Newcastle United por marcador de 4-1.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Liverpool vs Manchester City, jornada 25 de la Premier League

Manchester City v Liverpool - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Ambos están en un momento irregular, pero se espera que protagonicen un partido espectacular gracias a la calidad de sus plantillas. Podrían llegar en buena forma a este compromiso, el tiempo lo dirá.

8/2/26: Liverpool vs Manchester City - Premier League - USA: 11:30, MEX: 10:30, ESP: 17:30

Sunderland vs Liverpool, jornada 26 de la Premier League

Stadium Of Light | Heritage Images/GettyImages

En la continuidad de la Premier League, el Liverpool tendrá que visitar a una de las sorpresas de la temporada: el Sunderland en el Stadium of Light.

11/2/26: Sunderland vs Liverpool - Premier League - USA: 15:00, MEX: 14:00, ESP: 21:00

Liverpool vs Brighton, cuarta ronda de la FA Cup

Liverpool v Burnley - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El Liverpool tendrá una dura estación en su recorrido del mes de febrero, con su encuentro de cuarta ronda de la FA Cup contra el Brighton en Anfield. En la temporada pasada sufrieron una inesperada eliminación a manos del Plymouth Argyle, por lo que en esta campaña intentarán competir hasta el final.

14/2/26: Liverpool vs Brighton - FA Cup - USA: 15:15, MEX: 14:15, ESP: 21:15

Nottingham Forest vs Liverpool, jornada 27 de la Premier League

Nottingham Forest FC v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD8 | DeFodi Images/GettyImages

En la continuidad de la Premier tras la eliminatoria por copa los de Arne Slot visitarán al Nottingham Forest en The City Ground, con estos necesitados de puntos para alejarse del fondo de la tabla de posiciones.

21/2/26: Nottingham Forest vs Liverpool - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00

Liverpool vs West Ham, jornada 28 de la Premier League

Liverpool FC v Qarabag FK - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Simon Stacpoole/Offside/GettyImages

Otro equipo en crisis con el descenso es el West Ham, y justamente será el rival siguiente de los Reds. A diferencia del duelo con el Nottingham, este choque será en Anfield.

28/2/26: Liverpool vs West Ham - Premier League - USA: 10:00, MEX: 09:00, ESP: 16:00