El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester City tras ganarle 3-0 al Crystal Palace

El Manchester City logró un nuevo triunfo importante en la Premier League, ganándole 3-0 en condición de visitante al vigente campeón de la FA Cup y la Community Shield, el Crystal Palace. Buscarán arrebatarle la cima de la tabla al Arsenal en las próximas semanas.

A continuación, los próximos cinco encuentros del Manchester City.

Manchester City vs. Brentford, cuartos de final de la EFL Cup

El City de Haaland será muy favorito para eliminar al Brentford en Copa de la Liga | ADRIAN DENNIS/GettyImages

El conjunto ciudadano acumula más de un año sin levantar un trofeo, así que su duelo de cuartos de final de la Copa de la Liga ante el Brentford, el miércoles 17 de diciembre, es una buena oportunidad para acercarse a conseguir un título, próximamente. Eso sí, es factible que Guardiola alterne titulares con suplentes para dicho emparejamiento.

17/12/25: Manchester City vs. Brentford - EFL Cup (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)

Manchester City vs. West Ham United, jornada 17 de la Premier League

Phil Foden le marcó al West Ham a inicios del año calendario 2025 | James Gill - Danehouse/GettyImages

Menos de 72 horas luego del partido copero, los Sky Blues volverán a accionar en su feudo, el Etihad Stadium, pero por la Premier, dado que recibirán a un West Ham que de nuevo pelea por no descender. En consecuencia, tendría que ser un juego placentero para la entidad que ha conseguido seis reinados en la categoría de honor inglesa desde el 2018.

20/12/25: Manchester City vs. West Ham United - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)

Nottingham Forest vs. Manchester City, jornada 18 de la Premier League

El City debería vencer a domicilio al Forest | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Pasada la navidad, el 27 de diciembre, el Manchester City tendrá su segundo cotejo al hilo versus un equipo candidato a descender; pues visitará al Nottingham Forest con el objetivo conciso de sumar otras tres unidades y seguir su pulso con el Arsenal por la cima del torneo de la regularidad.

27/12/25: Nottingham Forest vs. Manchester City - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Sunderland vs. Manchester City, jornada 19 de la Premier League

El Manchester City goleó al Sunderland el pasado fin de semana | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Los Citizens cerrarán esta cadena de encuentros precisamente en año nuevo, cuando visiten a unos Black Cats a los que vienen de golear 3x0 el último sábado en el partido de la primera vuelta, en el Etihad. Que nadie se sorprenda si los pupilos de Guardiola empiezan el 2026 como líderes de la Premier.

01/01/26: Sunderland vs. Manchester City - Premier League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Manchester City vs Chelsea, jornada 20 de la Premier League

Manchester City v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Jan Kruger - UEFA/GettyImages

Los Sky Blue recibirán a los londinenses en lo que será la apertura del 2026 jugando en casa, donde intentarán seguir en lo más alto batallando con el Arsenal por el título.

04/01/26: Manchester City vs Chelsea - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)