El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester City tras ganarle 3-0 al Crystal Palace
El Manchester City logró un nuevo triunfo importante en la Premier League, ganándole 3-0 en condición de visitante al vigente campeón de la FA Cup y la Community Shield, el Crystal Palace. Buscarán arrebatarle la cima de la tabla al Arsenal en las próximas semanas.
A continuación, los próximos cinco encuentros del Manchester City.
Manchester City vs. Brentford, cuartos de final de la EFL Cup
El conjunto ciudadano acumula más de un año sin levantar un trofeo, así que su duelo de cuartos de final de la Copa de la Liga ante el Brentford, el miércoles 17 de diciembre, es una buena oportunidad para acercarse a conseguir un título, próximamente. Eso sí, es factible que Guardiola alterne titulares con suplentes para dicho emparejamiento.
- 17/12/25: Manchester City vs. Brentford - EFL Cup (14:30 ET US, 13:30 MX DF, 20:30 ESP)
Manchester City vs. West Ham United, jornada 17 de la Premier League
Menos de 72 horas luego del partido copero, los Sky Blues volverán a accionar en su feudo, el Etihad Stadium, pero por la Premier, dado que recibirán a un West Ham que de nuevo pelea por no descender. En consecuencia, tendría que ser un juego placentero para la entidad que ha conseguido seis reinados en la categoría de honor inglesa desde el 2018.
- 20/12/25: Manchester City vs. West Ham United - Premier League (10:00 ET US, 09:00 MX DF, 16:00 ESP)
Nottingham Forest vs. Manchester City, jornada 18 de la Premier League
Pasada la navidad, el 27 de diciembre, el Manchester City tendrá su segundo cotejo al hilo versus un equipo candidato a descender; pues visitará al Nottingham Forest con el objetivo conciso de sumar otras tres unidades y seguir su pulso con el Arsenal por la cima del torneo de la regularidad.
27/12/25: Nottingham Forest vs. Manchester City - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)
Sunderland vs. Manchester City, jornada 19 de la Premier League
Los Citizens cerrarán esta cadena de encuentros precisamente en año nuevo, cuando visiten a unos Black Cats a los que vienen de golear 3x0 el último sábado en el partido de la primera vuelta, en el Etihad. Que nadie se sorprenda si los pupilos de Guardiola empiezan el 2026 como líderes de la Premier.
- 01/01/26: Sunderland vs. Manchester City - Premier League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)
Manchester City vs Chelsea, jornada 20 de la Premier League
Los Sky Blue recibirán a los londinenses en lo que será la apertura del 2026 jugando en casa, donde intentarán seguir en lo más alto batallando con el Arsenal por el título.
- 04/01/26: Manchester City vs Chelsea - Premier League (12:30 ET US, 11:30 MX DF, 18:30 ESP)
Rival
Fecha
Hora
Competición
Canal TV
Brentford
17 de diciembre
14:30 ET US
EFL Cup
USA: Paramount+
West Ham United
20 de diciembre
10:00 ET US
Premier League
USA: NBC
Nottingham Forest
27 de diciembre
07:30 ET US
Premier League
USA: NBC
Sunderland
1 de enero del 2026
15:00 ET US
Premier League
USA: NBC
Chelsea
4 de enero
12:30 ET US
Premier League
USA: NBC
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo