El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester City tras vencer 2-0 al Huddersfield

El Manchester City aún no pudo revertir la floja imagen demostrada la temporada anterior. A pesar de haber hecho ruido en el mercado de fichajes, el equipo no logra encontrar el ritmo y dejan puntos importantes en el camino. Sin embargo, en la Copa lograron la victoria sin algún tipo de altercado.

A continuación le dejamos cómo será el calendario del City en un mes donde tendrá Premier League y Champions League.

Manchester City – Burnley, jornada 6 de la Premier League

Manchester United v Burnley - Premier League | Jan Kruger/GettyImages

El Manchester City volverá al Etihad con la misión de ratificar su poderío frente a un Burnley que buscará dar la sorpresa. Para los de Guardiola, será una oportunidad clave de sumar tres puntos y mantener el pulso en la Premier League.

27/09/2025: Manchester City vs Burnley – Premier League (16.00)



AS Mónaco – Manchester City, Champions League

AS Monaco v Manchester City FC - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg | Michael Steele/GettyImages

En la segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League, el Manchester City tendrá que visitar al Mónaco en el Principado. El equipo de Guardiola se enfrentará a un adversario dinámico y con talento, en un escenario siempre complicado. Será un examen de peso a domicilio, donde los “citizens” deberán imponer su jerarquía y ser contundentes en ataque y defensa si quieren sostener su camino sólido en el grupo.

01/10/2025: AS Mónaco vs Manchester City - Champions League (21.00)

Brentford – Manchester City, jornada 7 de la Premier League

Brentford FC v Manchester City FC - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El calendario continuará con la salida al terreno del Brentford, una de las plazas más exigentes para los clubes de la élite en las últimas temporadas. El conjunto local, conocido por su fortaleza física y su estilo combativo, exigirá al Manchester City jugar con máxima atención. Los de Guardiola deberán evitar cualquier relajación si quieren regresar con un triunfo clave en la lucha por los puestos de arriba.

05/10/2025: Brentford vs Manchester City - Premier League (17.30)

Manchester City vs Everton, jornada 8 de la Premier League

Everton FC v Manchester City FC - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El Manchester City parte como gran candidato frente al Everton, respaldado por la amplitud de su plantel y el peso de su propuesta táctica. Los toffees, en cambio, deberán apoyarse en la disciplina defensiva y buscar sus oportunidades a través de transiciones rápidas o algún error rival. La batalla en la mitad de la cancha será determinante: si los de Guardiola logran imponerse allí, podrán marcar el ritmo del partido y generar las ocasiones más claras.

18/10/2025: Manchester City vs Everton - Premier League (16.00)

Villarreal vs Manchester City, Champions League

Manchester United v Villarreal CF: Group F - UEFA Champions League | Laurence Griffiths/GettyImages

La tercera jornada de la Champions League llevará al Manchester City a visitar al Villarreal en el Estadio de la Cerámica, un escenario siempre complicado para los grandes de Europa. El equipo de Guardiola parte como favorito por la calidad de su plantilla, pero deberá imponerse al empuje de un Villarreal que suele crecer con el apoyo de su gente y que intentará sorprender con su intensidad y velocidad en ataque.

21/10/2025: Villarreal vs Manchester City - Champions League (21.00)

Los próximos cinco encuentros del Manchester City