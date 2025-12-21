Nuevamente el Manchester United navega en medio de la irregularidad. Este domingo 21 de diciembre, los Red Devils cayeron en su visita al Aston Villa por marcador de 2-1. El cuadro mancuniano está muy lejos de los primeros lugares de la Premier League, pero todavía sueña con clasificarse a la UEFA Champions League.

A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Manchester United.

Manchester United vs. Newcastley, jornada 18 de la Premier League

Las Urracas han superado a los Diablos Rojos en sus últimos dos partidos | James Gill - Danehouse/GettyImages

El ManU inicia esta cadena el próximo viernes con el teórico partido más complicado de la misma, dado que recibirá a un Newcastle que marcha decimoprimero, pero que es una escuadra de nivel, tanto que juega Champions durante este curso y que ha superado a los de Amorim las últimas dos veces que han chocado.

27/12/25: Manchester United vs. Newcastle - Premier League (15:00 ET US, 14:00 MX DF, 21:00 ESP)

Manchester United vs. Wolverhampton, jornada 19 de la Premier League

Mbeumo ya le marcó a los Wolves con la camiseta del ManU hace 15 días | Nick Potts - PA Images/GettyImages

Si los Red Devils desean de verdad pelear por posiciones de Liga de Campeones no pueden dejar de sumar tres puntos contra el colista de la categoría dorada en Inglaterra; unos Wolves destinados a descender. Además, el encuentro también será en Old Trafford.

30/12/25: Manchester United vs. Wolverhampton - Premier League (15:15 ET US, 14:15 MX DF, 21:15 ESP)

Leeds United vs. Manchester United, jornada 20 de la Premier League

El Manchester United recibirá al Leeds United en año nuevo | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Otro compromiso contra una oncena que batalla para no perder la categoría, aunque en esta ocasión como visitante el 4 de enero. De cualquier manera, los Red Devils lucirán urgidos de salir airosos para seguir metiendo presión a sus rivales directos por cupos continentales.

04/01/26: Leeds United vs. Manchester United - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Burnley vs. Manchester United, jornada 21 de la Premier League

Un penal convertido por Bruno Fernandes dio al Manchester United los tres puntos ante el Burnley en agosto | Daniel Chesterton/Offside/GettyImages

Tres días después, de nuevo un juego teóricamente accesible para el poderoso club del noroeste de Londres, ya que el Burnley es penúltimo en la tabla de Premier, al margen de que el enfrentamiento en cuestión será a domicilio.

07/01/26: Burnley vs. Manchester United - Premier League (15:15 ET US, 14:15 MX DF, 21:15 ESP)

Manchester United vs. Brighton, tercera ronda de la FA Cup

Matheus Cunha anotó contra el Brighton en el partido de Premier League de esta temporada | Zohaib Alam - MUFC/GettyImages

Es cierto que las Gaviotas suelen complicarle la vida a los grandes de Inglaterra; no obstante, dicho equipo atraviesa un momento negativo, aunado a que el cruce en cuestión será en Old Trafford, lo que se traduce en una oportunidad importante para que el Manchester United avance a la siguiente etapa del torneo más añejo del mundo.

11/01/26: Manchester United vs. Brighton - FA Cup (11:30 ET US, 10:3o MX DF, 17:30 ESP)