El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester United tras su empate 1-1 ante el Leeds

El Manchester United sigue con un paso irregular en la Premier League. Este fin de semana, los Red Devils empataron por marcador de 1-1 ante el Leeds United.

A continuación te compartimos cuáles serán los próximos compromisos de la escuadra dirigida por Ruben Amorim.

Burnley vs. Manchester United, jornada 21 de la Premier League

Brighton and Hove Albion v Burnley - Premier League - American Express Community Stadium | Adam Davy - PA Images/GettyImages

Tres días después, otro juego teóricamente accesible para los dirigidos por Rubem Amorim, ya que el Burnley es penúltimo en la tabla de Premier, al margen de que el enfrentamiento en cuestión será a domicilio.

07/01/26: Burnley vs. Manchester United - Premier League (15:15 ET US, 14:15 MX, 21:15 ESP)

Manchester United vs. Brighton, tercera ronda de la FA Cup

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-BURNLEY | GLYN KIRK/GettyImages

Es cierto que las Gaviotas suelen complicarle la vida a los grandes de Inglaterra; no obstante, dicho equipo atraviesa un momento negativo, aunado a que el cruce en cuestión será en Old Trafford, lo que se traduce en una oportunidad importante para que el Manchester United avance a la siguiente etapa del torneo más añejo del mundo.

11/01/26: Manchester United vs. Brighton - FA Cup (11:30 ET US, 10:30 MX, 17:30 ESP)

Manchester United vs Manchester City, jornada 22 de la Premier League

FBL-ENG-PR-SUNDERLAND-MAN CITY | ANDY BUCHANAN/GettyImages

En un clásico que puede marcar el rumbo de la temporada para los Diablos Rojos, recibirán a los de Pep Guardiola, que están en un gran estado de forma y pelean palmo a palmo la Premier League con el líder Arsenal. La gran duda por estas horas es saber si Bruno Fernandes podrá volver para tal trascendental duelo.

17/01/26: Manchester United vs. Manchester City - jornada 22 de la Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX, 13:30 ESP)

Arsenal vs Manchester United, jornada 23 de la Premier League

Bournemouth v Arsenal - Premier League | David Price/GettyImages

Desde septiembre del 2022 el United no puede ganarle a los Gunners en ninguna competencia, sumado al buen momento por el que atraviesan hoy en la Premier League sus rivales, no será un duelo nada afable para los Red Devils.

17/01/26: Arsenal vs. Manchester United - jornada 23 de la Premier League (11:30 ET US, 10:30 MX, 17:30 ESP)

Manchester United vs Fulham, jornada 24 de la Premier League

West Ham United v Fulham - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Estos equipos suelen ofrecer partidos por demás apretados, en sus últimos cinco enfrentamientos en el certamen liguero, se marcaron apenas ocho goles entre ambos. El equipo de Raúl Jiménez marcha en media tabla y quiere puntos, habrá que ver si en Old Trafford el United quiere dárselos.

17/01/26: Manchester United vs Fulham - jornada 24 de la Premier League (09:00 ET US, 08:00 MX, 15:00 ESP)