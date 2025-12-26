El calendario con los próximos cinco partidos del Manchester United tras vencer 1-0 al Newcastle

El Manchester United firmó una victoria navideña clave al imponerse 1-0 al Newcastle en Old Trafford. El partido comenzó con dudas para los locales: Casemiro avisó de cabeza, pero pronto los Magpies tomaron el control y rozaron el gol con un intento peligroso de Bruno Guimarães. Cuando el ambiente se tornaba gris y el equipo parecía resignado, apareció Dorgu. Tras un saque de banda de Dalot, conectó una volea espectacular para romper el partido y devolverle el alma al United, que cerró mejor la primera mitad.

En el segundo tiempo, el encuentro cambió de tono. Amorim retiró a Casemiro para evitar la suspensión y el sistema se desajustó. El Newcastle dominó, pero se topó con un Lammens imbatible. Cunha tuvo el segundo y lo perdonó. Los visitantes presionaron sin premio y se hunden en la tabla.

Manchester United vs. Wolverhampton, jornada 19 de la Premier League

Wolverhampton Wanderers v Brentford - Premier League | Brett Patzke - WWFC/GettyImages

Si los Red Devils desean de verdad pelear por posiciones de Liga de Campeones no pueden dejar de sumar tres puntos contra el colista de la categoría dorada en Inglaterra; unos Wolves destinados a descender. Además, el encuentro también será en Old Trafford.

30/12/25: Manchester United vs. Wolverhampton - Premier League (15:15 ET US, 14:15 MX DF, 21:15 ESP)

Leeds United vs. Manchester United, jornada 20 de la Premier League

Leeds United v Crystal Palace - Premier League - Elland Road | Danny Lawson - PA Images/GettyImages

Otro compromiso contra una oncena que batalla para no perder la categoría, aunque en esta ocasión como visitante el 4 de enero. De cualquier manera, los Red Devils lucirán urgidos de salir airosos para seguir metiendo presión a sus rivales directos por cupos continentales en la Premier League

04/01/26: Leeds United vs. Manchester United - Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Burnley vs. Manchester United, jornada 21 de la Premier League

AFC Bournemouth v Burnley - Premier League - Vitality Stadium | Andrew Matthews - PA Images/GettyImages

Tres días después, otro juego teóricamente accesible para los dirigidos por Rubem Amorim, ya que el Burnley es penúltimo en la tabla de Premier, al margen de que el enfrentamiento en cuestión será a domicilio.

07/01/26: Burnley vs. Manchester United - Premier League (15:15 ET US, 14:15 MX DF, 21:15 ESP)

Manchester United vs. Brighton, tercera ronda de la FA Cup

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Es cierto que las Gaviotas suelen complicarle la vida a los grandes de Inglaterra; no obstante, dicho equipo atraviesa un momento negativo, aunado a que el cruce en cuestión será en Old Trafford, lo que se traduce en una oportunidad importante para que el Manchester United avance a la siguiente etapa del torneo más añejo del mundo.

11/01/26: Manchester United vs. Brighton - FA Cup (11:30 ET US, 10:30 MX DF, 17:30 ESP)

Manchester United vs Manchester City, jornada 22 de la Premier League

En un clásico que puede marcar el rumbo de la temporada para los Diablos Rojos, recibirán a los de Pep Guardiola, que están en un gran estado de forma y pelean palmo a palmo la Premier League con el líder Arsenal. La gran duda por estas horas es saber si Bruno Fernandes podrá volver para tal trascendental duelo.

17/01/26: Manchester United vs. Manchester City - jornada 22 de la Premier League (07:30 ET US, 06:30 MX DF, 13:30 ESP)

Rival Fecha Hora TV Competición Wolves 30 de diciembre de 2025 15:15 ET

14:15 MEX

21.15 ESP USA: USA Network y NBC Sports



MX: por confirmar



ESP: DAZN Premier League Leeds 4 de enero de 2026



07:30 US

06:30 MX

13:30 ESP USA: USA Network y NBC Sports



MX: por confirmar



ESP: DAZN Premier League Burnley 7 de enero de 2026 15:15 ET

14:15 MEX

21.15 ESP



USA: USA Network y NBC Sports



MX: por confirmar



ESP: DAZN Premier League Brighton 11 de enero de 2026



11:30 ET US

10:30 MEX

17.30 ESP USA: ESPN



MX: por confirmar



ESP: por confirmar FA Cup Manchester City 17 de enero de 2026



07:30 US

06:30 MX

13:30 ESP



USA: USA Network y NBC Sports



MX: por confirmar



ESP: DAZN Premier League

