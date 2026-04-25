El Liverpool tiene un solo objetivo: clasificarse a la próxima edición de la UEFA Champions League. La victoria frente al Crystal Palace, por marcador de 3-1, les dio aire y se ubican actualmente en el cuarto puesto de la tabla general con 58 puntos.

A los Reds les vendrán compromisos de alto nivel, ya que en las próximas dos semanas se medirán a dos equipos del big six del futbol inglés.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Reds.

Manchester United vs Liverpool, jornada 35 de la Premier League

Manchester United v Chelsea FC - Barclays Women´s Super League | Naomi Baker - The FA/GettyImages

En mayo el Liverpool afrontará otro clásico histórico frente al Manchester United en Old Trafford. El último enfrentamiento terminó con victoria de los Red Devils en Anfield pero, en los últimos 10 partidos directos, los Reds tienen cuatro victorias por encima del United.

03/05/26: Manchester United vs Liverpool- Premier League - (USA 10:30, MEX 08:30, ESP 16:30)

Liverpool vs Chelsea, jornada 36 de la Premier League

El conjunto dirigido por Arne Slot será local ante Chelsea en un choque clave pensando en las copas internacionales. En los últimos cruces, la paridad fue una constante, con varios empates y definiciones ajustadas; el Liverpool no ha perdido en 7 de los últimos 9 partidos cara a cara en casa.

09/05/26: Liverpool vs Chelsea - Premier League - (USA 07:30, MEX 06:30, ESP 13:30)

Aston Villa vs Liverpool, jornada 37 de la Premier League

FBL-EUR-C3-ASTON VILLA-BOLOGNA | DARREN STAPLES/GettyImages

El Liverpool visitará al Aston Villa para cerrar esta seguidilla determinante. En el historial reciente, los Reds acumulan 7 victorias y apenas tres empates, en los últimos 10 encuentros ante el el conjunto de Birmingham.

17/05/26: Aston Villa vs Liverpool - Premier League - (Por definirse)

Liverpool vs Brentford, jornada 38 de la Premier League

Los Reds terminarán la temporada en casa frente a las Abejas, que también están a tiro de la zona de clasificación a copas internacionales. Si bien los de Arne Slot tienen una gran historia en competencias continentales, el Brentford intentará hacer historia.

24/05/26: Liverpool vs Brentford - Premier League - (USA 10:30, MEX 08:30, ESP 16:30)

El calendario de los próximos 5 encuentros del Liverpool

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Manchester United 3 de mayo USA 10:30

MEX 8:30

ESP 16:30

Premier League USA: Telemundo Deportes

MEX: Fox One

ESP: DAZN Chelsea 9 de mayo USA 07:30

MEX 06:30

ESP 13:30

Premier League USA: Telemundo Deportes

MEX: Fox One

ESP: DAZN Aston Villa 17 de mayo Por definirse Premier League USA: Telemundo Deportes

MEX: Fox One

ESP: DAZN Brentford 24 de mayo USA 10:00

MEX 8:00

ESP 16:00 Premier League USA: Telemundo Deportes

MEX: Fox One

ESP: DAZN