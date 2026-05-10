El Real Madrid cayó ante el FC Barcelona en partido de la jornada 35 de LaLiga. Tras este resultado, los blaugranas se coronaron bicampeones del futbol español. El cuadro merengue suma, de esta manera, su segunda temporada sin ganar título alguno.

Al equipo de Álvaro Arbeloa solamente les queda completar su calendario antes de entrar en el receso de verano.

A continuación, los próximos partidos del Real Madrid.

Real Madrid vs Real Oviedo, jornada 36 de LaLiga

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El Merengue regresa al Bernabéu tras su semana de escándalo para recibir a un Real Oviedo que ya ha perdido la categoría.

14/05/26: Real Madrid vs Real Oviedo - LaLiga - USA 15:30, MX 13:30, ESP 21:30

Sevilla vs Real Madrid, jornada 37 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL MADRID | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Otro duelo ante uno de los equipos que pelean por no descender. Este será un duelo con muchísimo en juego y Nervión jugará su papel fundamental en materia de presión. El Real Madrid llega sin nada que perder ni ganar.

17/05/26: Sevilla vs Real Madrid - LaLiga - USA 12:00, MX 11:00, ESP 19:00

Real Madrid vs Athletic, jornada 38 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

La despedida final del Real Madrid de la temporada 2025/26 será en casa frente al conjunto vasco. Si bien el Athletic es uno de los equipos con más historia de La Liga, el historial reciente es claramente favorable a los blancos. La última victoria de los Leones en el Bernabéu es de hace más de dos décadas: el 19 de febrero de 2005. Una eternidad.

24/05/26: Real Madrid vs Athletic - LaLiga - A confirmar

Rival Día Hora Competencia TV Real Oviedo 14/05/26 USA 15:30,

MX 13:30,

ESP 21:30 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select

MEX: Sky Sports

ESP: DAZN, Movistar+ Sevilla 17/05/26 USA 12:00,

MX 11:00,

ESP 19:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select

MEX: Sky Sports

ESP: DAZN, Movistar+ Athletic Club 24/05/26 A confirmar LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select

MEX: Sky Sports

ESP: DAZN, Movistar+