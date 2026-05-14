El calendario con los próximos partidos del Real Madrid tras vencer al Real Oviedo
El Real Madrid derrotó de manera relativamente sencilla al Oviedo. El cuadro merengue suma, de esta manera, su segunda temporada sin ganar título alguno. Al equipo de Álvaro Arbeloa solamente les queda completar su calendario antes de entrar en el receso de verano.
A continuación, los próximos partidos del Real Madrid.
Sevilla vs Real Madrid, jornada 37 de LaLiga
Otro duelo ante uno de los equipos que pelean por no descender. Este será un duelo con muchísimo en juego y Nervión jugará su papel fundamental en materia de presión. El Real Madrid llega sin nada que perder ni ganar.
- 17/05/26: Sevilla vs Real Madrid - LaLiga - USA 12:00, MX 11:00, ESP 19:00
Real Madrid vs Athletic, jornada 38 de LaLiga
La despedida final del Real Madrid de la temporada 2025/26 será en casa frente al conjunto vasco. Si bien el Athletic es uno de los equipos con más historia de La Liga, el historial reciente es claramente favorable a los blancos. La última victoria de los Leones en el Bernabéu es de hace más de dos décadas: el 19 de febrero de 2005. Una eternidad.
- 23/05/26: Real Madrid vs Athletic - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00
Rival
Día
Hora
Competencia
TV
Sevilla
17/05/26
USA 12:00,
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN Select
Athletic Club
23/05/26
USA 14:00,
LaLiga
USA: ESPN Deportes, ESPN Select
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo