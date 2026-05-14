El calendario con los próximos partidos del Real Madrid tras vencer al Real Oviedo

El Real Madrid derrotó de manera relativamente sencilla al Oviedo. El cuadro merengue suma, de esta manera, su segunda temporada sin ganar título alguno. Al equipo de Álvaro Arbeloa solamente les queda completar su calendario antes de entrar en el receso de verano.

A continuación, los próximos partidos del Real Madrid.

Sevilla vs Real Madrid, jornada 37 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-REAL MADRID | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Otro duelo ante uno de los equipos que pelean por no descender. Este será un duelo con muchísimo en juego y Nervión jugará su papel fundamental en materia de presión. El Real Madrid llega sin nada que perder ni ganar.

17/05/26: Sevilla vs Real Madrid - LaLiga - USA 12:00, MX 11:00, ESP 19:00

Real Madrid vs Athletic, jornada 38 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-ATHLETIC BILBAO-REAL MADRID | ANDER GILLENEA/GettyImages

La despedida final del Real Madrid de la temporada 2025/26 será en casa frente al conjunto vasco. Si bien el Athletic es uno de los equipos con más historia de La Liga, el historial reciente es claramente favorable a los blancos. La última victoria de los Leones en el Bernabéu es de hace más de dos décadas: el 19 de febrero de 2005. Una eternidad.

23/05/26: Real Madrid vs Athletic - LaLiga - USA 14:00, MX 13:00, ESP 21:00

Rival Día Hora Competencia TV Sevilla 17/05/26 USA 12:00,

MX 11:00,

ESP 19:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select

MEX: Sky Sports

ESP: DAZN, Movistar+ Athletic Club 23/05/26 USA 14:00,

MX 13:00,

ESP 21:00 LaLiga USA: ESPN Deportes, ESPN Select

MEX: Sky Sports

ESP: DAZN, Movistar+