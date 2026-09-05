El calendario de los 5 próximos partidos del Manchester City tras ganarle 1-0 al Coventry City
El Manchester City derrotó al Coventry por la mínima diferencia en partido de la jornada 3 de la Premier League. Los Citizens se impusieron gracias a un solitario gol de Erling Haaland, quien llegó a 300 goles en su carrera en clubes. Con este resultado, el equipo de Enzo Maresca se ubica provisionalmente como líder del campeonato con paso perfecto.
Con varios encuentros importantes concentrados en pocas semanas, el equipo de Manchester deberá sostener su nivel contra rivales de lo más variado. Además, el calendario le deparará además dos clásicos de máxima exigencia antes de mediados de octubre.
A continuación, los 5 próximos partidos del Manchester City:
Porto vs Manchester City, jornada 1 de la UEFA Champions League
El camino del City en la UEFA Champions League arranca este martes en Oporto contra el club local, que marcha líder en la tabla de la Primeira Liga con cinco triunfos en misma cantidad de partidos.
- 08/09/2026: Porto vs Manchester City - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Manchester United vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League
Apenas una semana después llegará uno de los partidos más esperados: Manchester United vs. Manchester City, el 13 de septiembre, por la cuarta fecha.
El derbi se disputará en Old Trafford y pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán posicionarse desde temprano en la pelea por los primeros lugares. El City tendrá que afrontar un ambiente especialmente exigente en territorio de su clásico rival.
- 13/09/2026: Manchester United vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)
Manchester City vs Norwich City, tercera ronda de la EFL Cup
El City arrancará su camino en la Carabao Cup el próximo 17 de septiembre en casa contra el Norwich, donde la misión será clara: repetir el campeonato para igualar al Liverpool con 10 coronas, quedando como el máximo ganador de la historia de la competencia.
- 17/09/2026: Manchester City vs Norwich City - EFL Cup - (13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP)
Manchester City vs Sunderland, jornada 5 de la Premier League
El calendario continuará con otro compromiso en el Etihad. El 20 de septiembre, el City recibirá al Sunderland por la quinta jornada. El equipo visitante tendrá la misión de competir nuevamente ante uno de los grandes candidatos al título.
- 20/09/2026: Manchester City vs Sunderland - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)
Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League
La exigencia para los de Maresca aumentará el 11 de octubre, cuando el City visite Anfield para medirse con el Liverpool. Será uno de los primeros grandes enfrentamientos de la temporada y un partido que podría tener peso en la carrera por el campeonato.
- 11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Porto
05/09/2026
09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
UEFA Champions League
USA: Telemundo
Manchester United
13/09/2026
10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Norwich City
17/09/2026
13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP
EFL Cup
USA: Telemundo
Sunderland
20/09/2026
09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Liverpool
11/10/2026
10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo