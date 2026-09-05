El Manchester City derrotó al Coventry por la mínima diferencia en partido de la jornada 3 de la Premier League. Los Citizens se impusieron gracias a un solitario gol de Erling Haaland, quien llegó a 300 goles en su carrera en clubes. Con este resultado, el equipo de Enzo Maresca se ubica provisionalmente como líder del campeonato con paso perfecto.

Con varios encuentros importantes concentrados en pocas semanas, el equipo de Manchester deberá sostener su nivel contra rivales de lo más variado. Además, el calendario le deparará además dos clásicos de máxima exigencia antes de mediados de octubre.

A continuación, los 5 próximos partidos del Manchester City:

Porto vs Manchester City, jornada 1 de la UEFA Champions League

FC Porto v AS Roma - UEFA Champions League Round of 16: Second Leg | Quality Sport Images/GettyImages

El camino del City en la UEFA Champions League arranca este martes en Oporto contra el club local, que marcha líder en la tabla de la Primeira Liga con cinco triunfos en misma cantidad de partidos.

08/09/2026: Porto vs Manchester City - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Manchester United vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League

Manchester United v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Apenas una semana después llegará uno de los partidos más esperados: Manchester United vs. Manchester City, el 13 de septiembre, por la cuarta fecha.

El derbi se disputará en Old Trafford y pondrá frente a frente a dos equipos que buscarán posicionarse desde temprano en la pelea por los primeros lugares. El City tendrá que afrontar un ambiente especialmente exigente en territorio de su clásico rival.

13/09/2026: Manchester United vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Manchester City vs Norwich City, tercera ronda de la EFL Cup

Arsenal v Manchester City - Carabao Cup Final | Justin Setterfield/GettyImages

El City arrancará su camino en la Carabao Cup el próximo 17 de septiembre en casa contra el Norwich, donde la misión será clara: repetir el campeonato para igualar al Liverpool con 10 coronas, quedando como el máximo ganador de la historia de la competencia.

17/09/2026: Manchester City vs Norwich City - EFL Cup - (13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP)

Manchester City vs Sunderland, jornada 5 de la Premier League

Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27 | Molly Darlington/GettyImages

El calendario continuará con otro compromiso en el Etihad. El 20 de septiembre, el City recibirá al Sunderland por la quinta jornada. El equipo visitante tendrá la misión de competir nuevamente ante uno de los grandes candidatos al título.

20/09/2026: Manchester City vs Sunderland - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | Liverpool FC/GettyImages

La exigencia para los de Maresca aumentará el 11 de octubre, cuando el City visite Anfield para medirse con el Liverpool. Será uno de los primeros grandes enfrentamientos de la temporada y un partido que podría tener peso en la carrera por el campeonato.

11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Porto 05/09/2026 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP UEFA Champions League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Manchester United 13/09/2026 10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League

USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Norwich City 17/09/2026 13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP EFL Cup USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Sunderland 20/09/2026 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Liverpool 11/10/2026 10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN