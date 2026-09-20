El Manchester City logra una importantísima victoria contra el Sunderland antes del parón que lo coloca en la cima de la Premier League. 5-3 venció el conjunto de Maresca, que a pesar de encajar tres goles, siempre tuvo el partido bajo control.

A continuación, los próximos 5 partidos del Manchester City:

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Liverpool v Manchester City - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Después del parón internacional llegará uno de los compromisos más atractivos de esta seguidilla. El 11 de octubre, el City viajará a Anfield para medirse con el Liverpool por la sexta jornada de la Premier League.

El duelo enfrentará a dos equipos acostumbrados a pelear por los principales títulos del fútbol inglés. Por eso, aunque la temporada todavía estará en una etapa temprana, el resultado podría ser importante para las aspiraciones de ambos.

11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Manchester City vs Paris Saint-Germain, jornada 2 de la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 | Mike Hewitt/GettyImages

El calendario tendrá otro partido de máxima exigencia apenas tres días después. El 14 de octubre, el Manchester City recibirá al Paris Saint-Germain por la segunda jornada de la Champions League.

Será uno de esos encuentros que pueden servir como referencia para medir el nivel del equipo frente a uno de los grandes candidatos del fútbol europeo.

14/10/2026: Manchester City vs PSG - Champions League - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Manchester City vs Ipswich Town, jornada 7 de la Premier League

Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Unos días más tarde, el City volverá a jugar en casa por Premier League. En esta oportunidad va a ser el turno del Ipswich Town, recién retornado a la máxima categoría del fútbol inglés.

17/10/2026: Manchester City vs Ipswich Town - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)

Manchester City vs AEK Atenas, jornada 3 de la UEFA Champions League

Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second Leg | Serena Taylor/GettyImages

Los Ciudadanos vuelven a la acción por la Champions League enfrentándose al vigente campeón de la Superliga griega en el Etihad Stadium. Estos vienen de debutar con victoria 1-0 ante el LASK Linz en condición de local con gol de Razvan Marin.

20/10/2026: Manchester City vs AEK Atenas - UEFA Champions League - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Aston Villa vs Manchester City, jornada 8 de la Premier League

Aston Villa FC v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | Michael Regan/GettyImages

En la continuidad de la Premier, y empezando a despedirse de octubre, enfrentarán al Aston Villa en Birmingham. Los vigentes campeones de la UEFA Europa League están complicados en la tabla, con una victoria, un empate y tres derrotas que los sitúan en la décimo séptima colocación.

24/10/2026: Aston Villa vs Manchester City - Premier League - (06:30 USA, 05:30 MEX, 13:30 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Liverpool



11/10/2026



10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League

USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN PSG 14/10/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Ipswich Town 17/10/2026 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN AEK Atenas 20/10/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Aston Villa 24/10/2026 06:30 USA, 05:30 MEX, 13:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN