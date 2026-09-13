El calendario de los 5 próximos partidos del Manchester City vencer 1-0 al Manchester United

El Manchester City se impuso por la mínima diferencia al Manchester United en la jornada cuatro de la Premier League gracias a un gol de Erling Haaland. Con este resultado, el cuadro de Enzo Maresca está en el segundo lugar de la tabla general con 12 puntos, pero con peor diferencia de goles que el Arsenal.

A continuación, los próximos 5 partidos del Manchester City:

Manchester City vs Norwich City, tercera ronda de la EFL Cup

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

La actividad continuará rápidamente para los dirigidos por Maresca. El 17 de septiembre, apenas cuatro días después del derbi, el City comenzará su recorrido en la EFL Cup frente al Norwich City.

El torneo representa otra posibilidad de conquistar un título durante la temporada. El conjunto citizen buscará avanzar en una competición que ya ha ganado en numerosas ocasiones y en la que pretende volver a ser protagonista.

17/09/2026: Manchester City vs Norwich City - EFL Cup - (13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP)

Manchester City vs Sunderland, jornada 5 de la Premier League

Sunderland v Manchester City - Premier League | George Wood/GettyImages

El calendario no dará demasiado descanso. Tres días después del partido copero, el Manchester City regresará al Etihad Stadium para recibir al Sunderland por la quinta fecha de la Premier League.

El encuentro puede convertirse en una oportunidad para recuperar energías y sumar tres puntos antes de afrontar una de las visitas más complicadas del campeonato.

20/09/2026: Manchester City vs Sunderland - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Liverpool v Manchester City - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Después llegará uno de los compromisos más atractivos de esta seguidilla. El 11 de octubre, el City viajará a Anfield para medirse con el Liverpool por la sexta jornada de la Premier League.

El duelo enfrentará a dos equipos acostumbrados a pelear por los principales títulos del fútbol inglés. Por eso, aunque la temporada todavía estará en una etapa temprana, el resultado podría ser importante para las aspiraciones de ambos.

11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Manchester City vs Paris Saint-Germain, jornada 2 de la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 | Mike Hewitt/GettyImages

El calendario tendrá otro partido de máxima exigencia apenas tres días después. El 14 de octubre, el Manchester City recibirá al Paris Saint-Germain por la segunda jornada de la Champions League.

Será uno de esos encuentros que pueden servir como referencia para medir el nivel del equipo frente a uno de los grandes candidatos del fútbol europeo.

14/10/2026: Manchester City vs PSG - Champions League - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Manchester City vs Ipswich Town, jornada 7 de la Premier League

Manchester City v Tottenham Hotspur - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Unos días más tarde, el City volverá a jugar en casa por Premier League. En esta oportunidad va a ser el turno del Ipswich Town, recién retornado a la máxima categoría del fútbol inglés.

17/10/2026: Manchester City vs Ipswich Town - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Norwich City 17/09/2026 13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP EFL Cup

USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Sunderland



20/09/2026



09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP Premier League



USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Liverpool



11/10/2026



10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League

USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN PSG 14/10/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Ipswich Town 17/10/2026 09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN