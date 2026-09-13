El calendario de los 5 próximos partidos del Manchester City vencer 1-0 al Manchester United
El Manchester City se impuso por la mínima diferencia al Manchester United en la jornada cuatro de la Premier League gracias a un gol de Erling Haaland. Con este resultado, el cuadro de Enzo Maresca está en el segundo lugar de la tabla general con 12 puntos, pero con peor diferencia de goles que el Arsenal.
A continuación, los próximos 5 partidos del Manchester City:
Manchester City vs Norwich City, tercera ronda de la EFL Cup
La actividad continuará rápidamente para los dirigidos por Maresca. El 17 de septiembre, apenas cuatro días después del derbi, el City comenzará su recorrido en la EFL Cup frente al Norwich City.
El torneo representa otra posibilidad de conquistar un título durante la temporada. El conjunto citizen buscará avanzar en una competición que ya ha ganado en numerosas ocasiones y en la que pretende volver a ser protagonista.
- 17/09/2026: Manchester City vs Norwich City - EFL Cup - (13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP)
Manchester City vs Sunderland, jornada 5 de la Premier League
El calendario no dará demasiado descanso. Tres días después del partido copero, el Manchester City regresará al Etihad Stadium para recibir al Sunderland por la quinta fecha de la Premier League.
El encuentro puede convertirse en una oportunidad para recuperar energías y sumar tres puntos antes de afrontar una de las visitas más complicadas del campeonato.
- 20/09/2026: Manchester City vs Sunderland - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)
Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League
Después llegará uno de los compromisos más atractivos de esta seguidilla. El 11 de octubre, el City viajará a Anfield para medirse con el Liverpool por la sexta jornada de la Premier League.
El duelo enfrentará a dos equipos acostumbrados a pelear por los principales títulos del fútbol inglés. Por eso, aunque la temporada todavía estará en una etapa temprana, el resultado podría ser importante para las aspiraciones de ambos.
- 11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)
Manchester City vs Paris Saint-Germain, jornada 2 de la UEFA Champions League
El calendario tendrá otro partido de máxima exigencia apenas tres días después. El 14 de octubre, el Manchester City recibirá al Paris Saint-Germain por la segunda jornada de la Champions League.
Será uno de esos encuentros que pueden servir como referencia para medir el nivel del equipo frente a uno de los grandes candidatos del fútbol europeo.
- 14/10/2026: Manchester City vs PSG - Champions League - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Manchester City vs Ipswich Town, jornada 7 de la Premier League
Unos días más tarde, el City volverá a jugar en casa por Premier League. En esta oportunidad va a ser el turno del Ipswich Town, recién retornado a la máxima categoría del fútbol inglés.
- 17/10/2026: Manchester City vs Ipswich Town - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)
Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester City
Rival
Fecha
Hora
Competencia
TV / Streaming
Norwich City
17/09/2026
13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP
EFL Cup
USA: Telemundo
Sunderland
20/09/2026
09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Liverpool
11/10/2026
10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP
Premier League
USA: Telemundo
PSG
14/10/2026
15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: Telemundo
Ipswich Town
17/10/2026
09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo