El calendario de los 5 próximos partidos del Manchester City vencer 2-0 al Porto en la Champions League

El Manchester City entrará en una etapa de la temporada 2026/27 con poco margen para relajarse. Después de iniciar su camino en la UEFA Champions League ante el Porto, el conjunto inglés deberá combinar sus compromisos europeos con una Premier League en la que cada punto puede resultar determinante en la pelea por el campeonato.

Además de los encuentros ligueros, el equipo de Enzo Maresca comenzará su participación en la Carabao Cup, una competencia en la que buscará avanzar mientras mantiene el foco en sus principales objetivos de la campaña.

Manchester City v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Michael Steele/GettyImages

A continuación, los próximos 5 partidos del Manchester City:

Manchester United vs Manchester City, jornada 4 de la Premier League

Manchester City v Manchester United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

El primer gran desafío llegará el 13 de septiembre, cuando el City visite Old Trafford para enfrentarse al Manchester United por la cuarta jornada de la Premier League. El derbi de Manchester será una prueba importante por el contexto, la rivalidad y la necesidad de mantenerse cerca de los primeros puestos.

Jugar fuera de casa añadirá un componente extra a un partido que suele estar marcado por la intensidad y la presión desde el primer minuto.

13/09/2026: Manchester United vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Manchester City vs Norwich City, tercera ronda de la EFL Cup

Manchester City Parade And After Party Celebration | Lewis Storey/GettyImages

La actividad continuará rápidamente para los dirigidos por Maresca. El 17 de septiembre, apenas cuatro días después del derbi, el City comenzará su recorrido en la EFL Cup frente al Norwich City.

El torneo representa otra posibilidad de conquistar un título durante la temporada. El conjunto citizen buscará avanzar en una competición que ya ha ganado en numerosas ocasiones y en la que pretende volver a ser protagonista.

17/09/2026: Manchester City vs Norwich City - EFL Cup - (13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP)

Manchester City vs Sunderland, jornada 5 de la Premier League

Sunderland v Manchester City - Premier League | George Wood/GettyImages

El calendario no dará demasiado descanso. Tres días después del partido copero, el Manchester City regresará al Etihad Stadium para recibir al Sunderland por la quinta fecha de la Premier League.

El encuentro puede convertirse en una oportunidad para recuperar energías y sumar tres puntos antes de afrontar una de las visitas más complicadas del campeonato.

20/09/2026: Manchester City vs Sunderland - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP)

Liverpool vs Manchester City, jornada 6 de la Premier League

Liverpool v Manchester City - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Después llegará uno de los compromisos más atractivos de esta seguidilla. El 11 de octubre, el City viajará a Anfield para medirse con el Liverpool por la sexta jornada de la Premier League.

El duelo enfrentará a dos equipos acostumbrados a pelear por los principales títulos del fútbol inglés. Por eso, aunque la temporada todavía estará en una etapa temprana, el resultado podría ser importante para las aspiraciones de ambos.

11/10/2026: Liverpool vs Manchester City - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Manchester City vs Paris Saint-Germain, jornada 2 de la UEFA Champions League

Paris Saint-Germain v Manchester City - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD7 | Mike Hewitt/GettyImages

El calendario tendrá otro partido de máxima exigencia apenas tres días después. El 14 de octubre, el Manchester City recibirá al Paris Saint-Germain por la segunda jornada de la Champions League.

Será uno de esos encuentros que pueden servir como referencia para medir el nivel del equipo frente a uno de los grandes candidatos del fútbol europeo.

14/10/2026: Manchester City vs PSG - Champions League - (15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Calendario con los 5 próximos partidos del Manchester City

Rival Fecha Hora Competencia TV / Streaming Manchester United 13/09/2026 10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Norwich City 17/09/2026 13:30 USA, 12:30 MEX, 20:30 ESP EFL Cup

USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Sunderland



20/09/2026



09:00 USA, 08:00 MEX, 16:00 ESP Premier League



USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN Liverpool



11/10/2026



10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP Premier League

USA: Telemundo

MEX: Fox One

ESP: DAZN PSG 14/10/2026 15:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones