El Manchester United de Rúben Amorim afrontará octubre recibiendo al recién ascendido Sunderland y visitando un escenario de los más complejos como es Anfield.

Jornada 7: Manchester United - Sunderland (Old Trafford, 4 de octubre)

Regresarán de locales a Old Trafford para tratar de brindar una victoria a su afición ante un recién ascendido como es el Sunderland. Este encuentro corresponderá a la séptima jornada de la Premier League, y los Red Evils tratarán de ascender posiciones con una victoria local.

Jornada 8: Liverpool - Manchester United (Anfield, 19 de octubre)

Este encuentro se posicionará como la prueba de fuego de un Manchester United que ha realizado este mercado veraniego grandes traspasos. Tanto Liverpool como Manchester United han trabajado a fondo este verano para mejorar las prestaciones de su plantilla. En Anfield ya se ven resultados pero, de momento, en Old Trafford se espera con grandes expectativas que los fichajes resulten positivos.

Jornada 9: Manchester United - Brighton (Old Trafford, 25 de octubre)

Tras un encuentro de alto voltaje recibirán al Brighton, un partido que en teoría debería de ser algo más asequible para el conjunto ditigido por Ruben Amorim. Sin embargo, son un estilo de encuentros que se pueden complicar y es lo que el Manchester United debería de evitar.

Jornada 10: Nottingham Forest - Manchester United (The City Ground, 1 de noviembre)

Para empezar noviembre, a la vuelta de la esquina del fin de año, visitarán The City Ground con la esperanza de poder sacar tres valiosos puntos en un escenario complejo. El Nottingham Forest sigue en proceso de evolución y crecimiento, y será un encuentro complicado.

Jornada 11: Tottenham - Manchester United (Tottenham Hotspur Stadium, 8 de noviembre)

Los mancunianos se verán las caras con un Tottenham que acusará el cansancio de acumular varios partidos de competición europea por esas fechas.

