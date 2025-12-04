El calendario de los cinco próximos partidos del Manchester United tras empatar 1-1 contra el West Ham

El Manchester United llegó a diciembre con la resaca de un noviembre irregular y sin poder sostener la inercia de la remontada ante el Crystal Palace. Frente al West Ham, dominó a ratos, pero cedió un empate 1-1 en los minutos finales que volvió a encender la frustración en Old Trafford.

El partido ofreció destellos: Bruno Fernandes organizó todo desde la derecha, Diallo desbordó con facilidad y Zirkzee estuvo cerca de abrir el marcador antes del descanso. Dalot finalmente puso el 1-0 al minuto 57, aprovechando un rebote tras un disparo bloqueado de Casemiro.

Con la ventaja, el equipo se echó atrás y dejó vivir al West Ham. Ese error terminó costando en el 83’, cuando Magassa selló el empate en un tiro de esquina.

Wolves vs Manchester United, jornada 15 de la Premier League

Aston Villa v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Michael Steele/GettyImages

En la continuidad de su calendario de diciembre, el equipo de Ruben Amorim visitará el siempre complicado Molineux para enfrentarse al Wolverhampton, que está hundido en el fondo de la tabla y necesita empezar a ganar urgente para no ser candidato al descenso.

08/12/25: Wolves vs Manchester United - jornada 15 de la Premier League (15:00hs EEUU, 14:00hs MEX, 21:00hs ESP)

Manchester United vs Bournemouth, jornada 16 de la Premier League

Bournemouth v West Ham United - Premier League | Alex Broadway/GettyImages

Llegando a la mitad del último mes del año, recibirán la visita de una de las sorpresas de la temporada: el Bournemouth de Andoni Iraola. Los Cherries están en zona de clasificación a copas internacionales y buscarán convertir eso en su gran objetivo.

13/12/25: Manchester United vs Bournemouth - jornada 16 de la Premier League (10:00hs EEUU, 09:00hs MEX,17:00hs ESP)

Aston Villa vs Manchester United, jornada 17 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Aston Villa - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

Los de Ruben Amorim tendrán una parada complicada antes de Navidad: visitarán Birmingham para enfrentarse al Aston Villa de Unai Emery, que si bien no está atravesando su mejor temporada han sabido ser un hueso duro de roer para grandísimos rivales.

21/12/25: Aston Villa vs Manchester United - jornada 17 de la Premier League (11:30hs EEUU, 10:30hs MEX,17:30hs ESP)

Manchester United vs Newcastle, jornada 18 de la Premier League

Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier League | Stu Forster/GettyImages

El United hará su aparición en el tradicional boxing day post navidad con un partido imperdible ante el Newcastle, donde buscarán regalarle a su gente un triunfo resonante para despedir el 2025 y brindar por un mejor 2026.

26/12/25: Manchester United vs Newcastle - jornada 18 de la Premier League (15:00hs EEUU, 14:00hs MEX, 21:00hs ESP)

Manchester United vs Wolves, jornada 19 de la Premier League

Wolverhampton Wanderers v Nottingham Forest - Premier League | David Rogers/GettyImages

El último partido del año 2025 será nuevamente ante el Wolverhampton, pero en esta ocasión en Old Trafford. Hasta el momento, no pudo ganar y solo empató dos partidos, perdiendo todos los demás, por lo que sería impensado que los dirigidos por Rubem Amorim no gane este partido.

30/12/25: Manchester United vs Wolves - jornada 19 de la Premier League (15:15hs EEUU, 14:15hs MEX, 21:15hs ESP)

El calendario con los cinco próximos partidos del Manchester United

Rival Fecha Hora TV Competición Wolves 8 de diciembre 15:00hs EEUU

14:00hs MEX

21:00hs ESP USA: Telemundo

MEX: Caliente TV

ESP: DAZN Premier League Bournemouth 13 de diciembre 10:00hs EEUU 09:00hs MEX

17:00hs ESP USA: Telemundo

MEX: Caliente TV

ESP: DAZn Premier League Aston Villa 21 de diciembre 11:30hs EEUU, 10:30hs MEX

17:30hs ESP USA: Telemundo

MEX: Caliente TV

ESP: DAZN Premier League Newcastle 26 de diciembre 15:00hs EEUU, 14:00hs MEX

21:00hs ESP USA: Telemundo

MEX: Caliente TV

ESP: DAZN Premier League Wolves 30 de diciembre 15:15hs EEUU, 14:15hs MEX, 21:15hs ESP USA: Telemundo

MEX: Caliente TV

ESP: DAZN Premier League

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE