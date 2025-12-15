El Manchester United enfrentó al Bournemouth en Old Trafford por la Premier League y obtuvo un empate a cuatro goles que complica sus próximos pasos en la competencia local, que vale recordar que es la única que juega en esta temporada. Tras este resultado, los Red Devils quedaron en el sexto puesto de la tabla.

Tras este resultado, los Red Devils buscarán seguir sumando puntos para pelear nuevamente la Premier League después de muchas temporadas.

Aston Villa vs Manchester United, jornada 17 de la Premier League

West Ham United v Aston Villa - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Los de Ruben Amorim tendrán una parada complicada antes de Navidad: visitarán Birmingham para enfrentarse al Aston Villa de Unai Emery, que si bien no está atravesando su mejor temporada han sabido ser un hueso duro de roer para grandísimos rivales.

21/12/25: Aston Villa vs Manchester United - jornada 17 de la Premier League (11:30hs EEUU, 10:30hs MEX,17:30hs ESP)

Manchester United vs Newcastle, jornada 18 de la Premier League

Newcastle United v Burnley - Premier League | Serena Taylor/GettyImages

El United hará su aparición en el tradicional boxing day post navidad con un partido imperdible ante el Newcastle, donde buscarán regalarle a su gente un triunfo resonante para despedir el 2025 y brindar por un mejor 2026.

26/12/25: Manchester United vs Newcastle - jornada 18 de la Premier League (15:00hs EEUU, 14:00hs MEX, 21:00hs ESP)

Manchester United vs Wolverhampton, jornada 19 de la Premier League

Wolverhampton Wanderers v Manchester United - Premier League - Molineux Stadium | Jacob King - PA Images/GettyImages

El último partido del año 2025 será nuevamente ante el Wolverhampton, pero en esta ocasión en Old Trafford. Hasta el momento, no pudo ganar y solo empató dos partidos, perdiendo todos los demás, por lo que sería impensado que los dirigidos por Rubem Amorim no gane este partido.

30/12/25: Manchester United vs Wolves - jornada 19 de la Premier League (15:15hs EEUU, 14:15hs MEX, 21:15hs ESP)

Leeds vs Manchester United, jornada 20 de la Premier League

FBL-ENG-PR-LEEDS-LIVERPOOL | OLI SCARFF/GettyImages

En el primer partido del año 2026, el Leeds recibe al Manchester United y está peleando por no descender al Championship, ya que hoy está a dos unidades de ese lugar al que todos quieren evitar.

04/01/26: Leeds vs. Manchester United - jornada 20 de la Premier League (07:30hs EEUU, 06:30hs MEX, 13.30hs ESP)

Burnley vs Manchester United, jornada 21 de la Premier League

Burnley v Fulham - Premier League - Turf Moor | Gary Oakley - PA Images/GettyImages

07/01/26: Burnley vs. Manchester United - jornada 21 de la Premier League (15:15hs EEUU, 14:15hs MEX, 21:15hs ESP)

El calendario con los cinco próximos partidos del Manchester United