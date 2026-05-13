El calendario de los partidos restantes del Barcelona tras perder ante el Alavés

El FC Barcelona dedicó sus últimos días a celebrar su liga N°29 en las calles de la Ciudad Condal, y su regreso a las canchas fue una derrota ante el Alavés. Cabe recordar que el equipo de Hansi Flick venía de ganar El Clásico con autoridad, partido que le permitió consagrarse en el torneo local el pasado domingo en el Camp Nou.

El próximo objetivo de los culés es igualar el récord de 100 puntos en una temporada, el cual obtuvieron en la campaña 2012/2013 bajo las órdenes del recordado Tito Vilanova.

FC Barcelona vs Real Betis, jornada 37 de LaLiga

Real Betis V Fc Barcelona - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Frente al Betis, el Barça cerrará su temporada como local en la anteúltima jornada de LaLiga. El historial favorece claramente a los culés ante el rival sevillano, que no consigue llevarse tres puntos del Camp Nou desde diciembre de 2021.

El duelo de la primera ronda fue triunfo blaugrana por 5 a 3 con un hat-trick de Ferran Torres y otros dos tantos de Roony Bardghji y Lamine Yamal.

17/5/2026: FC Barcelona vs Real Betis - LaLiga - 14:15 USA, 13:15 MEX, 21:15 ESP

Valencia vs FC Barcelona, jornada 38 de LaLiga

Valencia CF v FC Barcelona - Copa del Rey | NurPhoto/GettyImages

El Barcelona cerrará su temporada en Valencia, visitando al equipo Che en Mestalla a fines de mayo todavía con horario a confirmar. El Valencia puede llegar a este partido con chances de perder la categoría, aunque de momento está lejos y con varios clubes en el medio.

23/5/2026 : Valencia vs FC Barcelona - LaLiga - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP