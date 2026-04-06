El calendario de los próximos 4 partidos de Chivas tras empatar 2-2 ante Pumas

Después de finalizada la Fecha FIFA del mes de marzo, el Club Deportivo Guadalajara recibió al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 13 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Akron en donde buscaron aumentar su ventaja en la clasificación general y preservar con mayor ventaja el primer sitio.

En un encuentro lleno de emociones, los Pumas UNAM alcanzaron a ponerse 2-0 al frente en el marcador. Sin embargo, un doblete de la 'Hormiga' González evitó que las Chivas cayeran esta noche, finiquitando un vibrante 2-2.

De esa manera, te dejamos con el calendario de los siguientes cuatro partidos del Rebaño Sagrado restantes de la fase regular, tomando en cuenta que aún se desconoce quién será su rival en los cuartos de final.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14

Tigres UANL vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

El conjunto rojiblanco acudirá a 'El Volcán' con el firme objetivo de obtener los tres puntos, luego de un certamen inestable para los felinos en donde no consiguen tomar regularidad, por lo que deberán buscar mantener su racha positiva.

Chivas vs Puebla - Liga MX, Jornada 15

Chivas vs Puebla | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 02:07 horas (España)

El líder frente a uno de los peores clubes en lo que va del certamen, en casa y con el deseo de cerrar de buena manera la fase regular, el cuadro tapatío no debería tener complicaciones para quedarse con un buen resultado.

Necaxa vs Chivas - Liga MX, Jornada 16

Necaxa vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

En la penúltima fecha del torneo el conjunto hidrocálida buscará cerrar de la mejor manera para buscar un lugar entre los mejores ocho clasificados a la Fiesta Grande, Sin embargo, se toparán frente a las poderosas Chivas de Gabrielo Milito que querrán sacar unidades para asegurar la cima.

Chivas vs Club Tijuana - Liga MX

Chivas vs Club Xolos | Francisco Vega/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Estadio Akron

Estadio: Caliente

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

En la última fecha de la fase regular el cuadro tapatío buscará someter al conjunto fronterizo, no obstante, posiblemente no sea tan sencillo, ya que es posible que los rojinegros tengan opciones de colarse a la Liguilla, por lo que en ese caso buscarán arruinarles el cierre en casa al Rebaño.

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