El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona ganarle 4-1 l Copenhague

El FC Barcelona se enfrentó al Copenhague en la última jornada de la fase de liga de la Champions League. Los azulgranas necesitaban ganar y meter el mayor número de goles para clasificar de manera directa a los octavos de final, lo lograron y con eso, ahora ven al frente para sus siguientes compromisos.

A continuación, los próximos cinco partidos del equipo de Hansi Flick.

Elche vs FC Barcelona, jornada 22 de LaLiga

Elche Cf V Sevilla Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En el cierre del primer mes del año, el FC Barcelona visitará el Martínez Valero para enfrentarse con el Elche por la jornada 22 de LaLiga, con la ilusión de dar otro paso rumbo al bicampeonato.

31/01/26: Elche vs FC Barcelona - LaLiga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Albacete vs FC Barcelona, cuartos de final de Copa del Rey

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Diego Souto/GettyImages

El local irá nuevamente por la heroica. Tras eliminar al Real Madrid, jugará ante el FC Barcelona en búsqueda de las semifinales. Por su parte, los de Hansi Flick son favoritos y deberán pasar.

03/02/26: Albacete vs FC Barcelona - Copa del Rey - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

FC Barcelona vs RCD Mallorca, jornada 23 de LaLiga

RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

El campeonato español de primera división avanza y el FC Barcelona recibirá al Mallorca en el Camp Nou con la ilusión de volver a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

07/02/26: FC Barcelona vs RCD Mallorca - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15

Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga

Girona Fc V Ca Osasuna - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Luego de recibir al Mallorca, el FCB se trasladará unos pocos kilómetros a Montilivi para enfrentarse al Girona, que a esa altura del calendario ya tendría entre sus filas al ex portero Culé Marc-André Ter Stegen, cedido desde el elenco Blaugrana hace algunos días en búsqueda de continuidad.

15/02/26: Girona vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar

FC Barcelona vs Levante, jornada 25 de LaLiga

Levante UD v Elche CF - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El Levante, a la hora de la publicación de este artículo, está en zona de descenso con 17 puntos, aunque tiene un partido menos que sus competidores. Este compromiso será vital para ellos en la misión de permanecer en la máxima división del fútbol español.

22/02/26: FC Barcelona vs Levante - LaLiga - A confirmar

El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona