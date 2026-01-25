El FC Barcelona se impuso por marcador de 3-0 al Real Oviedo en la jornada 21 de LaLiga. Por parte de los blaugranas anotaron Dani Olmo, Raphinha y Lamine Yamal. Con este resultado, el equipo de Hansi Flick llegó a 52 puntos en la temporada y retomó el liderato de la primera división española.

A continuación, los próximos cinco partidos del FCB en un calendario con Champions League y LaLiga.

FC Barcelona vs FC Copenhague, jornada 8 de la UEFA Champions League

F.C. Copenhagen v SSC Napoli - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7 | Alex Pantling - UEFA/GettyImages

El cierre del mes llegará de nuevo en el Camp Nou, con la visita del Copenhague en la Champions League. Un duelo en el que el Barça parte como favorito, pero que exigirá máxima concentración para evitar sorpresas. En una fase de liga tan ajustada, ganar en casa es prácticamente obligatorio, y el equipo deberá mostrar autoridad, ritmo y eficacia para cerrar el mes europeo con buenas sensaciones.

28/01/26: FC Barcelona vs Copenhague - UEFA Champions League - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Elche vs FC Barcelona, jornada 22 de LaLiga

Elche Cf V Sevilla Fc - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

En el cierre del primer mes del año, el FC Barcelona visitará el Martínez Valero para enfrentarse con el Elche por la jornada 22 de LaLiga, con la ilusión de dar otro paso rumbo al bicampeonato.

31/01/26: Elche vs FC Barcelona - LaLiga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Albacete vs FC Barcelona, cuartos de final de Copa del Rey

Albacete Balompié v Real Madrid - Copa del Rey | Diego Souto/GettyImages

El local irá nuevamente por la heroica. Tras eliminar al Real Madrid, jugará ante el FC Barcelona en búsqueda de las semifinales. Por su parte, los de Hansi Flick son favoritos y deberán pasar.

03/02/26: Albacete vs FC Barcelona - Copa del Rey - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

FC Barcelona vs RCD Mallorca, jornada 23 de LaLiga

RCD Mallorca v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Rafa Babot/GettyImages

El campeonato español de primera división avanza y el FC Barcelona recibirá al Mallorca en el Camp Nou con la ilusión de volver a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

07/02/26: FC Barcelona vs RCD Mallorca - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15

Girona vs FC Barcelona, jornada 24 de LaLiga

Girona Fc V Ca Osasuna - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Luego de recibir al Mallorca, el FCB se trasladará unos pocos kilómetros a Montilivi para enfrentarse al Girona, que a esa altura del calendario ya tendría entre sus filas al ex portero Culé Marc-André Ter Stegen, cedido desde el elenco Blaugrana hace algunos días en búsqueda de continuidad.

15/02/26: Girona vs FC Barcelona - LaLiga - A confirmar

El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona