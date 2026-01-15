El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona tras vencer al Racing de Santander

El FC Barcelona tuvo algunas complicaciones, sin embargo, logró su cometido. Los culés eliminaron al Racing de Santander por marcador de 2-0 en calidad de visita y ahora, ya piensan en el futuro inmediato.

A continuación, los próximos cinco partidos del FC Barcelona.

Real Sociedad vs FC Barcelona, jornada 20 de LaLiga

Getafe CF v Real Sociedad - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

La próxima cita liguera llevará al Barcelona a uno de los campos más exigentes del campeonato. La Real Sociedad, sólida como local y con un modelo de juego muy trabajado, supone un examen de alto nivel para los azulgranas. Será un partido marcado por la intensidad, la presión alta y la lucha por el control del balón. Sacar puntos del Reale Arena es siempre una señal de fortaleza en la pelea por los puestos altos de la tabla.

18/01/26: Real Sociedad vs FC Barcelona - LaLiga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Slavia Praga vs FC Barcelona, jornada 7 de la UEFA Champions League

FBL-EUR-C1-PRAHA-ATHLETIC BILBAO | MICHAL CIZEK/GettyImages

En Europa, el Barça viajará a Praga para medirse al Slavia, un rival conocido por su intensidad, su fortaleza física y el empuje de su afición. En esta fase de liga de la Champions, los partidos fuera de casa adquieren una importancia capital. El Barcelona deberá mostrar madurez competitiva, minimizar errores y saber sufrir en un ambiente exigente para regresar con un resultado positivo.

21/01/26: Slavia Praga vs FC Barcelona - UEFA Champions League - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

FC Barcelona vs Real Oviedo, jornada 21 de LaLiga

Real Oviedo v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

De vuelta al Camp Nou, el Barcelona recibirá al Real Oviedo con la obligación de hacer valer su condición de local. Un partido en el que el dominio del balón y la paciencia en ataque serán fundamentales para derribar un posible bloque bajo. Además, el encuentro se presenta como una buena oportunidad para reforzar sensaciones ante su afición y sumar puntos clave en el campeonato doméstico.

25/01/26: FC Barcelona vs Real Oviedo - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15

FC Barcelona vs FC Copenhague, jornada 8 de la UEFA Champions League

Villarreal Cf V Fc Copenhanaguen - Uefa Europa League | Europa Press Sports/GettyImages

El cierre del mes llegará de nuevo en el Camp Nou, con la visita del Copenhague en la Champions League. Un duelo en el que el Barça parte como favorito, pero que exigirá máxima concentración para evitar sorpresas. En una fase de liga tan ajustada, ganar en casa es prácticamente obligatorio, y el equipo deberá mostrar autoridad, ritmo y eficacia para cerrar el mes europeo con buenas sensaciones.

28/01/26: FC Barcelona vs Copenhague - UEFA Champions League - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Elche vs FC Barcelona, jornada 22 de LaLiga

Elche CF v Rayo Vallecano - LaLiga Santander | Quality Sport Images/GettyImages

En el cierre del primer mes del año, el FC Barcelona visitará el Martínez Valero para enfrentarse con el Elche por la jornada 22 de LaLiga, con la ilusión de dar otro paso rumbo al bicampeonato.

31/01/26: Elche vs FC Barcelona - LaLiga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

El calendario de los próximos encuentros del FC Barcelona