El calendario de los próximos 5 encuentros del FC Barcelona tras vencer al Slavia Praga

El Barcelona enfrentó al Slavia Praga por la jornada 7 de la UEFA Champions League. En un partido que se complicó en la primera mitad, los culés lograron la victoria con un aplastante segundo tiempo y con un marcador de 4-2.

El club blaugrana llegaba a este encuentro en República Checha tras perder una racha de 11 encuentros ganando de manera consecutiva.

A continuación, los próximos cinco partidos del FC Barcelona, con importantes duelos por Champions League y LaLiga.

FC Barcelona vs Real Oviedo, jornada 21 de LaLiga

De vuelta al Camp Nou, el Barcelona recibirá al Real Oviedo con la obligación de hacer valer su condición de local. Un partido en el que el dominio del balón y la paciencia en ataque serán fundamentales para derribar un posible bloque bajo. Además, el encuentro se presenta como una buena oportunidad para reforzar sensaciones ante su afición y sumar puntos clave en el campeonato doméstico.

25/01/26: FC Barcelona vs Real Oviedo - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15

FC Barcelona vs FC Copenhague, jornada 8 de la UEFA Champions League

El cierre del mes llegará de nuevo en el Camp Nou, con la visita del Copenhague en la Champions League. Un duelo en el que el Barça parte como favorito, pero que exigirá máxima concentración para evitar sorpresas. En una fase de liga tan ajustada, ganar en casa es prácticamente obligatorio, y el equipo deberá mostrar autoridad, ritmo y eficacia para cerrar el mes europeo con buenas sensaciones.

28/01/26: FC Barcelona vs Copenhague - UEFA Champions League - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Elche vs FC Barcelona, jornada 22 de LaLiga

En el cierre del primer mes del año, el FC Barcelona visitará el Martínez Valero para enfrentarse con el Elche por la jornada 22 de LaLiga, con la ilusión de dar otro paso rumbo al bicampeonato.

31/01/26: Elche vs FC Barcelona - LaLiga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Albacete vs FC Barcelona, cuartos de final de Copa del Rey

El local irá nuevamente por la heroica. Tras eliminar al Real Madrid, jugará ante el FC Barcelona en búsqueda de las semifinales. Por su parte, los de Hansi Flick son favoritos y deberán pasar.

03/02/26: Albacete vs FC Barcelona - Copa del Rey - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

FC Barcelona vs RCD Mallorca, jornada 23 de LaLiga

El campeonato español de primera división avanza y el FC Barcelona recibirá al Mallorca en el Camp Nou con la ilusión de volver a ganar para seguir en lo más alto de la tabla de posiciones.

07/02/26: FC Barcelona vs RCD Mallorca - LaLiga - ESP: 16:15; MEX: 09:15; USA: 10:15

