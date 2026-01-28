El calendario de los próximos 5 encuentros del Real Madrid tras caer ante el Benfica

Las buenas sensaciones de los últimos partidos del Real Madrid tras el fracaso y papelón ante el Albacete por Copa del Rey con la eliminación correspondiente, hicieron pensar que los Blancos están de vuelta y quieren pelear por el doblete de LaLiga y la Champions League. Sin embargo, cayeron en Portugal por marcador de 4-2.

Tras enfrentar al Benfica por Champions, tendrá varios partidos para centrarse únicamente en el torneo local, ya que la clasificación a octavos de final del máximo certamen internacional de forma directa al estar en el top-8 le da ese margen.

A continuación, los próximos cinco partidos del Merengue.

Real Madrid vs Rayo Vallecano, jornada 22 de La Liga

Rayo Vallecano V Ca Osasuna - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Por la jornada 22, el Real Madrid abrirá el mes de febrero recibiendo en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano, un duelo que servirá como punto de partida de un nuevo tramo liguero. El encuentro ante el conjunto franjirrojo aparece como una oportunidad para consolidar sensaciones, sumar tres puntos clave y reafirmar el crecimiento del equipo ante su afición, en un contexto donde cada partido empieza a tener peso real en la pelea por los objetivos de la temporada.

01/02/26: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - ESP: 14:00; MEX: 7:00; USA: 6:00

Valencia vs Real Madrid, jornada 23 de La Liga

Valencia CF v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El 8 de febrero, el equipo de Arbeloa afrontará una de las salidas más complejas del curso: la visita a Mestalla para enfrentarse al Valencia. El estadio valencianista, siempre intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto, exigirá al Real Madrid máxima concentración para mantener el pulso en la lucha por los objetivos de la temporada.

08/02/26: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - ESP: 16:00; MEX: 09:00; USA: 11:00

Real Madrid vs Real Sociedad, jornada 24 de La Liga

Real Sociedad V Rc Celta De Vigo - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El 15 de febrero, el equipo de Arbeloa recibirá a un entonado equipo como el de la Real, consiguiendo grandes resultados en el último tiempo. El Bernabeu volverá a ser intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto en la búsqueda del liderato.

15/02/26: Real Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - ESP: 16:00; MEX: 09:00; USA: 11:00

Osasuna vs Real Madrid, jornada 25 de LaLiga

Rayo Vallecano V Ca Osasuna - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Real Madrid empezará a despedir el segundo mes del año en El Sadar visitando al Osasuna por LaLiga, con la ilusión de seguir en carrera en la lucha por el campeonato del torneo español.

22/02/26: Osasuna vs Real Madrid - LaLiga - Horario a confirmar

Real Madrid vs Getafe, jornada 26 de LaLiga

Girona v Getafe - LaLiga EA Sports | Soccrates Images/GettyImages

Hoy el conjunto más debil de Madrid pelea por el descenso y querrá dar el golpe en el Bernabeu para demostrar que está vivo y puede quedarse en LaLiga

01/03/26: Real Madrid vs Getafe - LaLiga - Horario a confirmar

