El calendario de los próximos 5 encuentros del Real Madrid tras golear 6-1 al Mónaco

El Real Madrid encara un tramo decisivo de la temporada con un mes cargado de exigencia y unos primeros días de febrero que no darán tregua con muchos partidos por LaLiga.

Tras enfrentar al Mónaco, el conjunto blanco se adentra en una secuencia de partidos que pondrá a prueba su fondo de armario, su capacidad competitiva y la gestión de esfuerzos en un calendario que no perdona, con un duelo importante en Portugal por Champions League.

Villarreal vs Real Madrid – Jornada 21 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-BETIS-VILLARREAL | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Uno de los desplazamientos más complicados del mes será a La Cerámica. El Villarreal, siempre incómodo en casa, plantea partidos de alta exigencia táctica y ritmo elevado. Para el Real Madrid, será una prueba de madurez y competitividad, donde la gestión de los momentos del partido y la eficacia en las áreas pueden marcar la diferencia. Un tropiezo aquí podría tener consecuencias directas en la clasificación liguera.

24/01/26: Villarreal vs Real Madrid - La Liga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Benfica vs Real Madrid – Fase de liga de la Champions League

Rio Ave v Benfica - Liga Portugal | NurPhoto/GettyImages

El mes se cerrará con un clásico europeo en el Estádio da Luz. El Benfica, arropado por su afición, convierte cada partido continental en una batalla intensa. El Real Madrid afrontará este encuentro sabiendo que sacar un buen resultado fuera de casa en Champions puede ser decisivo para su posición final en la fase de liga. Será un choque de alto voltaje, ideal para medir el verdadero estado del equipo en este exigente inicio de año.

28/01/26: Benfica vs Real Madrid - Champions League - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Real Madrid vs Rayo Vallecano - Jornada 22 de La Liga

RC Celta de Vigo v Rayo Vallecano de Madrid - LaLiga EA Sports | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

Ya en la jornada 22, el Real Madrid abrirá el mes de febrero recibiendo en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano, un duelo que servirá como punto de partida de un nuevo tramo liguero. El encuentro ante el conjunto franjirrojo aparece como una oportunidad para consolidar sensaciones, sumar tres puntos clave y reafirmar el crecimiento del equipo ante su afición, en un contexto donde cada partido empieza a tener peso real en la pelea por los objetivos de la temporada.

01/02/26: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - ESP: 14:00; MEX: 7:00; USA: 6:00

Valencia vs Real Madrid - Jornada 23 de La Liga

Getafe Cf V Valencia Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El 8 de febrero, el equipo de Arbeloa afrontará una de las salidas más complejas del curso: la visita a Mestalla para enfrentarse al Valencia. El estadio valencianista, siempre intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto, exigirá al Real Madrid máxima concentración para mantener el pulso en la lucha por los objetivos de la temporada.

08/01/26: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - ESP: 16:00; MEX: 09:00; USA: 11:00

Real Madrid vs Real Sociedad - Jornada 24 de La Liga

FBL-ESP-LIGA-REAL SOCIEDAD-BARCELONA | ANDER GILLENEA/GettyImages

El 15 de febrero, el equipo de Arbeloa recibirá a un entonado equipo como el de la Real, consiguiendo grandes resultados en el último tiempo. El Bernabeu volverá a ser intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto en la búsqueda del liderato.

15/01/26: Real Madrid vs Real Sociedad - LaLiga - ESP: 16:00; MEX: 09:00; USA: 11:00

