El calendario de los próximos 5 encuentros del Real Madrid tras perder ante el Albacete en la Copa del Rey

Tras el debut de Álvaro Arbeloa en el banquillo del Real Madrid en Copa del Rey ante el Albacete, afrontará su primer mes en el primer equipo regresando al Bernabéu.

El Real Madrid afronta un mes de enero que servirá como termómetro real del momento competitivo del equipo tras la incorporación de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador. El calendario exigente y la acumulación de partidos pondrán a prueba la capacidad del técnico para imprimir su sello en tiempo récord, ajustar automatismos y gestionar una plantilla que llega con interrogantes tácticos y físicos. Enero marcará el grado de solidez del proyecto, la respuesta del vestuario a las nuevas ideas y el nivel de fiabilidad del equipo en escenarios de máxima exigencia.

Real Madrid vs Levante – Jornada 20 de LaLiga

De vuelta al Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibirá al Levante con la obligación de sumar tres puntos para no perder comba en la lucha por el liderato. El conjunto granota suele apostar por un bloque compacto y transiciones rápidas, por lo que el Madrid deberá imponer ritmo y precisión en campo rival. Un encuentro ideal para reafirmar sensaciones en casa y mantener la fortaleza como local en un momento clave de la temporada.

17/01/26 - LaLiga

Real Madrid vs AS Mónaco – Fase de liga de la Champions League

La Champions vuelve al Bernabéu con la visita del Mónaco, un rival joven, dinámico y peligroso al espacio. En esta fase de liga, cada punto es oro, y el Real Madrid sabe que hacer del estadio un fortín europeo es fundamental para avanzar con solvencia. El duelo exigirá máxima concentración, especialmente en defensa, y una gestión inteligente del partido para no verse sorprendido por la intensidad del conjunto francés.

20/01/26 - Champions League

Villarreal vs Real Madrid – Jornada 21 de LaLiga

Uno de los desplazamientos más complicados del mes será a La Cerámica. El Villarreal, siempre incómodo en casa, plantea partidos de alta exigencia táctica y ritmo elevado. Para el Real Madrid, será una prueba de madurez y competitividad, donde la gestión de los momentos del partido y la eficacia en las áreas pueden marcar la diferencia. Un tropiezo aquí podría tener consecuencias directas en la clasificación liguera.

24/01/26 - La Liga

Benfica vs Real Madrid – Fase de liga de la Champions League

El mes se cerrará con un clásico europeo en el Estádio da Luz. El Benfica, arropado por su afición, convierte cada partido continental en una batalla intensa. El Real Madrid afrontará este encuentro sabiendo que sacar un buen resultado fuera de casa en Champions puede ser decisivo para su posición final en la fase de liga. Será un choque de alto voltaje, ideal para medir el verdadero estado del equipo en este exigente inicio de año.

28/01/26 - Champions League

Real Madrid vs Rayo Vallecano - Jornada 22 de La Liga

Ya en la jornada 22, el Real Madrid abrirá el mes de febrero recibiendo en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano, un duelo que servirá como punto de partida de un nuevo tramo liguero. El encuentro ante el conjunto franjirrojo aparece como una oportunidad para consolidar sensaciones, sumar tres puntos clave y reafirmar el crecimiento del equipo ante su afición, en un contexto donde cada partido empieza a tener peso real en la pelea por los objetivos de la temporada.

01/02/26 - LaLiga

