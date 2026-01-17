El Real Madrid encara un tramo decisivo de la temporada con un mes de enero cargado de exigencia y unos primeros días de febrero que no darán tregua. Tras vencer este sábado al Levante en el Santiago Bernabéu, el conjunto blanco se adentra en una secuencia de partidos que pondrá a prueba su fondo de armario, su capacidad competitiva y la gestión de esfuerzos en un calendario que no perdona.

Real Madrid vs AS Mónaco – Fase de liga de la Champions League

AS Monaco vs. Manchester City, UEFA Champions League- Group Stage D2... | picture alliance/GettyImages

La Champions vuelve al Bernabéu con la visita del Mónaco, un rival joven, dinámico y peligroso al espacio. En esta fase de liga, cada punto es oro, y el Real Madrid sabe que hacer del estadio un fortín europeo es fundamental para avanzar con solvencia. El duelo exigirá máxima concentración, especialmente en defensa, y una gestión inteligente del partido para no verse sorprendido por la intensidad del conjunto francés.

20/01/26: Real Madrid vs AS Mónaco - Champions League - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Villarreal vs Real Madrid – Jornada 21 de LaLiga

FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-ALAVES | JOSE JORDAN/GettyImages

Uno de los desplazamientos más complicados del mes será a La Cerámica. El Villarreal, siempre incómodo en casa, plantea partidos de alta exigencia táctica y ritmo elevado. Para el Real Madrid, será una prueba de madurez y competitividad, donde la gestión de los momentos del partido y la eficacia en las áreas pueden marcar la diferencia. Un tropiezo aquí podría tener consecuencias directas en la clasificación liguera.

24/01/26: Villarreal vs Real Madrid - La Liga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Benfica vs Real Madrid – Fase de liga de la Champions League

FC Porto v SL Benfica - Taca de Portugal | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El mes se cerrará con un clásico europeo en el Estádio da Luz. El Benfica, arropado por su afición, convierte cada partido continental en una batalla intensa. El Real Madrid afrontará este encuentro sabiendo que sacar un buen resultado fuera de casa en Champions puede ser decisivo para su posición final en la fase de liga. Será un choque de alto voltaje, ideal para medir el verdadero estado del equipo en este exigente inicio de año.

28/01/26: Benfica vs Real Madrid - Champions League - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

Real Madrid vs Rayo Vallecano - Jornada 22 de La Liga

Deportivo Alaves V Rayo Vallecano - Copa Del Rey Round Of 16 | Europa Press Sports/GettyImages

Ya en la jornada 22, el Real Madrid abrirá el mes de febrero recibiendo en el Santiago Bernabéu al Rayo Vallecano, un duelo que servirá como punto de partida de un nuevo tramo liguero. El encuentro ante el conjunto franjirrojo aparece como una oportunidad para consolidar sensaciones, sumar tres puntos clave y reafirmar el crecimiento del equipo ante su afición, en un contexto donde cada partido empieza a tener peso real en la pelea por los objetivos de la temporada.

01/02/26: Real Madrid vs Rayo Vallecano - LaLiga - ESP: 14:00; MEX: 7:00; USA: 6:00

Valencia vs Real Madrid - Jornada 23 de La Liga

Valencia CF v RCD Mallorca - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

El 8 de febrero, el equipo de Arbeloa afrontará una de las salidas más complejas del curso: la visita a Mestalla para enfrentarse al Valencia. El estadio valencianista, siempre intenso y con un ambiente que aprieta desde el primer minuto, exigirá al Real Madrid máxima concentración para mantener el pulso en la lucha por los objetivos de la temporada.

08/01/26: Valencia vs Real Madrid - LaLiga - ESP: 21:00; MEX: 14:00; USA: 13:00

El calendario de los próximos encuentros del Real Madrid