El calendario de los próximos 5 partidos de América tras empatar 0-0 ante el Olimpia

La noche del miércoles 11 de febrero del 2026, en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, el Club América recibió la visita del Olimpia, para el partido correspondiente a la vuelta por la primera ronda de la CONCACAF Champions CUP.

Con un frío empate sin anotaciones, el conjunto de Coapa selló su pase a la siguiente ronda, ya que ganaron 2-1 el duelo de ida.

Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos del América, comenzando con el clásico nacional, frente a las Chivas Rayadas del Guadalajara:

Chivas vs América - Liga MX

Mazatlan FC v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Sergio Mejia/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025. El partido acabó 2-1, en favor del Rebaño Sagrado. Dicho compromiso se jugó en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuándo?: 14 de febrero

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México), 04:07 horas (España)

Puebla vs América - Liga MX

Tijuana v Puebla - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 2-1, en favor del conjunto de Coapa. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuándo?: 20 de febrero

Lugar: Puebla, Puebla

Estadio: Cuauhtémoc

Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)

América vs Tigres - Liga MX

Tigres UANL v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Las Águilas recibirán a Tigres en uno de los partidos más interesantes de la jornada 8 del Clausura 2026. En sus diez enfrentamientos más recientes, el cuadro azulcrema suma siete victorias, por dos empates y solamente una derrota (Apertura 2024).

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

América vs Juárez - Liga MX

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Cuándo?: 4 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Querétaro vs América - Liga MX

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 1-0, en favor del conjunto azulcrema. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuándo?: 8 de marzo

Lugar: Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 18:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 12:00 horas (España)

