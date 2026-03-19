El calendario de los próximos 5 partidos de América tras empatar 1-1 ante el Philadelphia Union

El Club América rescató un valioso empate a un gol ante el Philadelphia Union en el partido de vuelta por los octavos de final de la CONCACAF Champions CUP 2026. Rodrigo Dourado adelantó al conjunto capitalino apenas al minuto seis. Jesús Bueno lo empató al 49, y aunque los aficionados del América afrontaron dicho tanto con cierta tensión, sabedores de que un gol más los dejaba fuera de la competencia, este tanto nunca llegó, y el equipo mexicano avanzó a la siguiente ronda, por un marcador global de 2-1.

A continuación, te dejamos el calendario con los próximos cinco partidos del conjunto dirigido por André Jardine, que busca recuperar el protagonismo en ambas competencias.

Pumas UNAM vs América - Liga MX, Jornada 12

Pumas UNAM vs América | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

En una edición más del Clásico Capitalino el cuadro azulcrema visitará Ciudad Universitaria para tratar de sumar unidades y no despegarse de los primeros puestos para la Liguilla.

Santos Laguna vs América - Liga MX, Jornada 13

Santos Laguna vs América | Manuel Guadarrama/GettyImages

¿Cuándo?: 4 de abril

Lugar: Torreón, Coahuila

Estadio: Corona

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Las Águilas irán a Torreón con el firme objetivo de llevarse los tres puntos, luego del pésimo desempeño y bajo nivel futbolístico que ha lucido el cuadro de la Laguna, pareciera que esta encomienda no debería ser complicada, pero habrá que esperar si puedan conseguirlo.

América vs Cruz Azul - Liga MX, Jornada 14

América vs Cruz Azul | VICTOR CRUZ/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Una edición más del Clásico Joven, claramente la Máquina Celeste llegará como favorito, pero en este duelo nunca se sabe, pues cualquiera puede ganar, aunque en años recientes sabemos del dominio azulcrema, pero el cuadro celeste no regala nada ahora que vive una mejor actualidad, podrían aprovecharse.

América vs Toluca - Liga MX, Jornada 15

América vs Toluca | Manuel Velasquez/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Los campeones más recientes del fútbol mexicano que se han repartido los últimos cinco campeonatos de la Liga MX, son equipos poderosos y con los Diablos Rojos viviendo mejor momento claramente, pero las Águilas no se van a dejar y puede ser un duelo para cualquiera.

León vs América - Liga MX, Jornada 16

Pumas UNAM v Leon - Liga BBVA MX Clausura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de abril

Lugar: León

Estadio: León

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 16 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 2-0 en favor del conjunto azulcrema.

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