El calendario de los próximos 5 partidos de América tras empatar 1-1 contra Rayados

La noche del sábado 10 de octubre, en la cancha del estadio Banorte, las Águilas del América se enfrentaron a los Rayados de Monterrey, para el partido correspondiente a la fecha número 11 por el torneo de Apertura 2026.

Con un gol de Santiago Bueno en el tiempo agregado de la primera mitad, el conjunto azulcrema rescató un valioso empate frente a los Rayados, y se mantienen como líder de la competencia. La mala noticia, para el América, es que no podrán contar con Miguel Borja en la próxima jornada, ya que se fue expulsado por una dura entrada en contra del defensa central mexicano, Carlos Salcedo.

Los dejamos con el calendario de los siguientes cinco compromisos del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

León vs América - Liga MX, Jornada 12

León vs América | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 17 de octubre

Lugar: León, Guanajuato

Estadio: León

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

Los Panzas Verdes recibirán a las Águilas en la Fecha 12 y buscarán rascarle alguna unidad al líder general que para ese entonces quizá sea más líder que nunca, aunque no se podrán confiar ante un rival que ha venido de menos a más.

Atlas vs América - Liga MX, Jornada 13

Toluca v Atlas - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Agustin Cuevas/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de octubre

Lugar: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 17 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 1-0 en favor de los rojinegros. Dicho resultado mandó al América al octavo lugar de la tabla general.

América vs Pachuca- Liga MX, Jornada 14

FBL-MEX-ATLANTE-PACHUCA | YURI CORTEZ/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número tres por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con un frío empate a cero goles.

América vs Tijuana- Liga MX, Jornada 7

FBL-MEX-TIJUANA-QUERETARO | STRINGER/GettyImages

¿Cuándo?: 28 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México)

El partido corresponderá a la fecha número siete por el torneo de Apertura 2026, la cual, en su momento, fue pospuesta para que los azulcremas pudieran cumplir a plenitud en sus duelos correspondientes a la Leagues CUP 2026.

América vs Toluca- Liga MX, Jornada 15

Tigres UANL v Toluca - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 31 de octubre

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Banorte

Hora: 12:00 horas (Estados Unidos), 22:00 horas (México)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la fecha número 15 por el torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó con un apretado marcador de 2-1 en favor de los azulcremas.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27