El Club América goleó 4-0 al Puebla en el partido correspondiente a la jornada número siete por el torneo de Clausura 2026. El fichaje estrella, Raphael Veiga, fue el encargado de abrir el marcador antes de que culminara la primera mitad.

En el segundo tiempo, Isaías Violante, Víctor Dávila y la 'Pantera' Zúñiga concretaron la goleada para los de Coapa, que desde ya piensan en su próximo compromiso, ante los Tigres UANL.

El calendario de los próximos 5 partidos de América tras golear 4-0 al Puebla

América vs Tigres UANL - Liga MX

América vs Tigres UANL | Azael Rodriguez/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 3-1, en favor del conjunto azulcrema. Cabe señalar que aquel descalabro fue el único que sufrieron los de Guido Pizarro en temporada regular.

¿Cuándo?: 28 de febrero

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (EE. UU.), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

América vs FC Juárez - Liga MX

América vs FC Juárez | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó con un frío empate a un gol. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.

¿Cuándo?: 4 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Querétaro vs América - Liga MX

Querétaro vs América | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 1-0 en favor del conjunto azulcrema. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.

¿Cuándo?: 8 de marzo

Lugar: Querétaro, Querétaro

Estadio: La Corregidora

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 18:00 horas (México), 01:00 horas (España)

América vs Mazatlán - Liga MX

América vs Mazatlán | Sergio Mejia/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio de Mazatlán.

¿Cuándo?: 15 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Ciudad de los Deportes

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

Pumas vs América - Liga MX

Pumas UNAM Vs Santos - Clausura Tournament 2026 Of Liga BBVA MX | NurPhoto/GettyImages

La última vez que estos dos equipos se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 11 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó con una goleada de escándalo en favor del América. 4-1 fue el resultado final.

¿Cuándo?: 21 de marzo

Lugar: Ciudad de México

Estadio: Olímpico Universitario

Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

