El calendario de los próximos 5 partidos de América tras vencer 1-0 a Rayados
La noche del sábado 7 de febrero del 2026, en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes, el Club América recibió la visita de Rayados de Monterrey, para el partido correspondiente a la jornada número cinco por el torneo de Clausura 2026.
Con un golazo de Alejando Zendejas al minuto 64, el conjunto capitalino venció 1-0 a la escuadra regiomontana, concretando así su segundo triunfo consecutivo en lo que va de la campaña.
América vs Olimpia - Concacaf Champions Cup 2026
El conjunto mexicano ganó el duelo de ida por un apretado marcador de 2-1. Sin embargo, el conseguir la victoria como visitante, le aporta un ingrediente extra al marcador. Los azulcremas tienen la mesa servida para avanzar a la siguiente ronda.
- ¿Cuándo?: 11 de febrero
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00horas (España)
Chivas vs América - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número ocho por el torneo de Apertura 2025. El partido acabó 2-1, en favor del Rebaño Sagrado. Dicho compromiso se jugó en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.
- ¿Cuándo?: 14 de febrero
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México), 04:07 horas (España)
Puebla vs América - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 2-1, en favor del conjunto de Coapa. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Ciudad de los Deportes.
- ¿Cuándo?: 20 de febrero
- Lugar: Puebla, Puebla
- Estadio: Cuauhtémoc
- Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)
América vs Tigres - Liga MX
Las Águilas recibirán a Tigres en uno de los partidos más interesantes de la jornada 8 del Clausura 2026. En sus diez enfrentamientos más recientes, el cuadro azulcrema suma siete victorias, por dos empates y solamente una derrota (Apertura 2024).
- ¿Cuándo?: 28 de febrero
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
América vs Juárez - Liga MX
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número uno por el torneo de Apertura 2025, y el duelo acabó 1-1. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez.
- ¿Cuándo?: 4 de marzo
- Lugar: Ciudad de México
- Estadio: Ciudad de los Deportes
- Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
MÁS NOTICIAS SOBRE EL AMÉRICA
Todos me conocen como Chayi, soy un tío tranquilo de chill de cojones, otaku por adopción y creativo por naturaleza. Soy fanático de poder contar historias y de hacer que la gente las viva a través de mis palabras. Firme creyente de que no hay nada más exquisito que contar las obras maestras de los underdogs. Soy orgullosamente mexicano y vivo por los colores de las Chivas de Guadalajara.