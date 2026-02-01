Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos de América tras vencer 2-0 al Necaxa

Las Águilas comenzarán su actividad en la Copa de Campeones de la Concacaf
El Club América recibió al Club Necaxa en la correspondiente Jornada 3 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio Ciudad de los Deportes, con el objetivo de conseguir su primer triunfo del certamen. Con goles de Brian Rodríguez y de Víctor Dávila, el conjunto capitalino consiguió su primer triunfo del torneo.

A continuación, te dejamos el calendario de los cinco próximos compromisos del conjunto dirigido por André Jardine, que aspira a meter una vez más a las Águilas entre los mejores ocho clubes del torneo. El panorama, sin embargo, podría cambiar en cuestión de horas, ya que el club está muy cerca de perder a Álvaro Fidalgo, quien no fue convocado el día de hoy debido a negociaciones avanzadas para regresar al fútbol español. A esto se suma la salida ya confirmada del delantero francés Allan Saint-Maximin, baja que obliga al cuerpo técnico a reajustar piezas y acelerar decisiones en plena competencia.

Olimpia vs América - Concacaf Champions Cup 2026

  • ¿Cuándo?: 3 de febrero
  • Lugar: Tegucigalpa, Francisco Morazán
  • Estadio: Nacional "Chelato Uclés"
  • Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 20:00 horas (México), 03:00 horas (España)

América vs Monterrey - Liga MX

  • ¿Cuándo?: 7 de febrero
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 22:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

América vs Olimpia - Concacaf Champions Cup 2026

  • ¿Cuándo?: 11 de febrero
  • Lugar: Ciudad de México
  • Estadio: Ciudad de los Deportes
  • Hora: 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00horas (España)

Chivas vs América - Liga MX

  • ¿Cuándo?: 14 de febrero
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 21:07 horas (México), 04:07 horas (España)

Puebla vs América - Liga MX

  • ¿Cuándo?: 20 de febrero
  • Lugar: Puebla, Puebla
  • Estadio: Cuauhtémoc
  • Hora: 22:06 horas (Estados Unidos), 21:06 horas (México), 04:06 horas (España)

