El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras golear 5-0 al León

El Club Deportivo Guadalajara recibió al León en el partido pendiente de la jornada nueve por el torneo de Clausura 2026. Con goles de Brian Gutiérrez, Santiago Sandoval, la 'Hormiga' González, Ángel Sepúlveda y Hugo Camberos, el Rebaño Sagrado goleó 5-0 a la fiera, llegaron a 27 unidades y recuperaron el liderato general de la competencia.

A continuación, te dejamos el calendario con los próximos cinco compromisos del conjunto dirigido por Gabriel Milito, que aspira a mantener a su equipo en lo más alto de la competencia, sabiendo que la liguilla la afrontarán con un cuadro alterno, debido a que muchos de sus jugadores serán concentrados por la selección mexicana de fútbol, de cara al Mundial 2026.

Monterrey vs Chivas - Liga MX

Monterrey vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 21 de marzo

Lugar: Monterrey, Nuevo León

Estadio: BBVA

Hora: 21:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México), 02:00 horas (España)

El conjunto rojiblanco debe aprovechar el bajo desempeño que ha tenido el cuadro regiomontano, a pesar del buen plantel que tienen han deja escapar una gran cantidad de puntos y tuvieron que cambiar de técnico. Además, no han podido afianzarse del todo con Nicolás Sánchez.

Chivas vs Pumas UNAM - Liga MX

Chivas vs Pumas UNAM | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de abril

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

Este duelo será muy interesante y es que se enfrentarán dos muy buenos equipos que han mostrado buen nivel de juego en la liga y están compitiendo por los primeros sitios de la clasificación directa a la Liguilla. El cuadro tapatío seguramente buscará quedarse con las tres unidades, mientras que los de Efraín Juárez buscarán sorprender en casa a los jaliscienses.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX

Tigres UANL vs Chivas | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Este enfrentamiento ya tiene mucha historia y es que ambos equipos se han enfrentado varias veces en la Liguilla y en un par de finales en años recientes, lo que ha marcado una rivalidad. En esta ocasión ambos equipos van muy bien en el torneo, quieren ser protagonistas y meterse entre los mejores del certamen.

Chivas vs Puebla - Liga MX

Chivas vs Puebla | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 02:07 horas (España)

El conjunto tapatío recibirá a la Franja con la ambicios de quedarse con las tres unidades frente a un rival que no ha mostrado un poderío a considerar. Sin embargo, no se pueden confiar y deben de salir con sus mejores armas para obtener las tres unidades en un duelo que ofrecerá varias emociones.

Necaxa vs Chivas - Liga MX

Puebla v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 10 por el torneo de Apertura 2025, y el encuentro acabó 3-1 en favor del Rebaño Sagrado. Dicho compromiso se llevó a cabo en la cancha del estadio Akron.

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