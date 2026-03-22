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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 2-0 al Monterrey

El Rebaño Sagrado es líder de la competencia con 30 unidades
Benjamín Guerra|
Monterrey v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX
Monterrey v Chivas - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

El Club Deportivo Guadalajara visitó al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio BBVA donde buscarán comservar su buena racha y seguir hundiendo a la Pandilla a domicilio para regresar a la cima de la clasificación general.

Con goles de Armando: la 'Hormiga' González, José Castillo y Bryan González, el conjunto rojiblanco venció 3-2 al Monterrey, que en la recta final del compromiso se acercó en el marcador, por conducto de Djuka y de Ricardo Chávez, mas no les alcanzó para esquivar la derrota.

Te dejamos con el calendario de los próximos cinco partidos del Rebaño Sagrado:

Chivas vs Pumas UNAM - Liga MX, Jornada 13

Santiago Sandoval, Angel Azuaje
Chivas vs Pumas UNAM | Jam Media/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 5 de abril
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

El Rebaño Sagrado se medirá frente a uno de los mejores equipos del certamen tras 12 fechas, los pupilos de Efraín Juárez han mostrado buena capacidad de reacción ante buenos rivales y no dejan de luchar por sacar el mejor resultado, sin duda será una prueba dura ante el cuadro rojiblanco que pretende ser el pujntero del torneo.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14

Efrain Alvarez, Sebastian Cordova
Tigres UANL vs Chivas | Simon Barber/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 11 de abril
  • Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
  • Estadio: Universitario
  • Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Se viene un compromiso de mucha rivalidad en la época reciente, el conjunto tapatío visita 'El Volcán' en un duelo que suele darnos muchas emociones entre dos rivales que se han cruzado bastante en rondas finales y dos finales en los años recientes.

Chivas vs Puebla - Liga MX, Jornada 15

Ricardo Marin, Efrain Orona
Chivas vs Puebla | Hector Vivas/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 18 de abril
  • Lugar: Zapopan, Jalisco
  • Estadio: Akron
  • Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 02:07 horas (España)

El cuadro rojiblanco se mide al cuadro camotero con la mira puesta en quedarse con los tres puntos frente a un rival de bajo rendimiento. Aunque no se pueden confiar y deben salir con su mejor once y ganar para sumar esas tres uniades.

Necaxa vs Chivas - Liga MX, Jornada 16

Santiago Sandoval, Cristian Calderon
Necaxa vs Chivas | Simon Barber/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 22 de abril
  • Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes
  • Estadio: Victoria
  • Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Este será el penúltimo partido de la fase regular del campeonato mexicano de Primera División y se llevará a acabo en tierras hidrocálidas para definir los últimos puestos a la 'Fiesta Grande'.

Chivas vs Club Xolos - Liga MX

Rafael Fernandez
Tijuana v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages
  • ¿Cuándo?: 25 de abril
  • Lugar: Estadio Akron
  • Estadio: Caliente
  • Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

El encuentro entre los clubes rojinegros se dará en la última fecha de fase regular donde ambos equipos buscarán cerrar el torneo de la mejor manera y así obtener el mejor lugar posible dentro de la tabla general.

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Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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