El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 2-0 al Monterrey
El Club Deportivo Guadalajara visitó al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio BBVA donde buscarán comservar su buena racha y seguir hundiendo a la Pandilla a domicilio para regresar a la cima de la clasificación general.
Con goles de Armando: la 'Hormiga' González, José Castillo y Bryan González, el conjunto rojiblanco venció 3-2 al Monterrey, que en la recta final del compromiso se acercó en el marcador, por conducto de Djuka y de Ricardo Chávez, mas no les alcanzó para esquivar la derrota.
Te dejamos con el calendario de los próximos cinco partidos del Rebaño Sagrado:
Chivas vs Pumas UNAM - Liga MX, Jornada 13
- ¿Cuándo?: 5 de abril
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)
El Rebaño Sagrado se medirá frente a uno de los mejores equipos del certamen tras 12 fechas, los pupilos de Efraín Juárez han mostrado buena capacidad de reacción ante buenos rivales y no dejan de luchar por sacar el mejor resultado, sin duda será una prueba dura ante el cuadro rojiblanco que pretende ser el pujntero del torneo.
Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14
- ¿Cuándo?: 11 de abril
- Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León
- Estadio: Universitario
- Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)
Se viene un compromiso de mucha rivalidad en la época reciente, el conjunto tapatío visita 'El Volcán' en un duelo que suele darnos muchas emociones entre dos rivales que se han cruzado bastante en rondas finales y dos finales en los años recientes.
Chivas vs Puebla - Liga MX, Jornada 15
- ¿Cuándo?: 18 de abril
- Lugar: Zapopan, Jalisco
- Estadio: Akron
- Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 02:07 horas (España)
El cuadro rojiblanco se mide al cuadro camotero con la mira puesta en quedarse con los tres puntos frente a un rival de bajo rendimiento. Aunque no se pueden confiar y deben salir con su mejor once y ganar para sumar esas tres uniades.
Necaxa vs Chivas - Liga MX, Jornada 16
- ¿Cuándo?: 22 de abril
- Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes
- Estadio: Victoria
- Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)
Este será el penúltimo partido de la fase regular del campeonato mexicano de Primera División y se llevará a acabo en tierras hidrocálidas para definir los últimos puestos a la 'Fiesta Grande'.
Chivas vs Club Xolos - Liga MX
- ¿Cuándo?: 25 de abril
- Lugar: Estadio Akron
- Estadio: Caliente
- Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)
El encuentro entre los clubes rojinegros se dará en la última fecha de fase regular donde ambos equipos buscarán cerrar el torneo de la mejor manera y así obtener el mejor lugar posible dentro de la tabla general.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.