El calendario de los próximos 5 partidos de Chivas tras vencer 2-0 al Monterrey

El Club Deportivo Guadalajara visitó al Club de Fútbol Monterrey en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX desde el Estadio BBVA donde buscarán comservar su buena racha y seguir hundiendo a la Pandilla a domicilio para regresar a la cima de la clasificación general.

Con goles de Armando: la 'Hormiga' González, José Castillo y Bryan González, el conjunto rojiblanco venció 3-2 al Monterrey, que en la recta final del compromiso se acercó en el marcador, por conducto de Djuka y de Ricardo Chávez, mas no les alcanzó para esquivar la derrota.

Te dejamos con el calendario de los próximos cinco partidos del Rebaño Sagrado:

Chivas vs Pumas UNAM - Liga MX, Jornada 13

Chivas vs Pumas UNAM | Jam Media/GettyImages

¿Cuándo?: 5 de abril

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

El Rebaño Sagrado se medirá frente a uno de los mejores equipos del certamen tras 12 fechas, los pupilos de Efraín Juárez han mostrado buena capacidad de reacción ante buenos rivales y no dejan de luchar por sacar el mejor resultado, sin duda será una prueba dura ante el cuadro rojiblanco que pretende ser el pujntero del torneo.

Tigres UANL vs Chivas - Liga MX, Jornada 14

Tigres UANL vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 11 de abril

Lugar: San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Estadio: Universitario

Hora: 19:00 horas (Estados Unidos), 17:00 horas (México), 00:00 horas (España)

Se viene un compromiso de mucha rivalidad en la época reciente, el conjunto tapatío visita 'El Volcán' en un duelo que suele darnos muchas emociones entre dos rivales que se han cruzado bastante en rondas finales y dos finales en los años recientes.

Chivas vs Puebla - Liga MX, Jornada 15

Chivas vs Puebla | Hector Vivas/GettyImages

¿Cuándo?: 18 de abril

Lugar: Zapopan, Jalisco

Estadio: Akron

Hora: 21:07 horas (Estados Unidos), 19:07 horas (México), 02:07 horas (España)

El cuadro rojiblanco se mide al cuadro camotero con la mira puesta en quedarse con los tres puntos frente a un rival de bajo rendimiento. Aunque no se pueden confiar y deben salir con su mejor once y ganar para sumar esas tres uniades.

Necaxa vs Chivas - Liga MX, Jornada 16

Necaxa vs Chivas | Simon Barber/GettyImages

¿Cuándo?: 22 de abril

Lugar: Aguascalientes, Aguascalientes

Estadio: Victoria

Hora: 23:00 horas (Estados Unidos), 21:00 horas (México), 04:00 horas (España)

Este será el penúltimo partido de la fase regular del campeonato mexicano de Primera División y se llevará a acabo en tierras hidrocálidas para definir los últimos puestos a la 'Fiesta Grande'.

Chivas vs Club Xolos - Liga MX

Tijuana v Santos Laguna - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Francisco Vega/GettyImages

¿Cuándo?: 25 de abril

Lugar: Estadio Akron

Estadio: Caliente

Hora: 22:07 horas (Estados Unidos), 20:07 horas (México), 03:07 horas (España)

El encuentro entre los clubes rojinegros se dará en la última fecha de fase regular donde ambos equipos buscarán cerrar el torneo de la mejor manera y así obtener el mejor lugar posible dentro de la tabla general.

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