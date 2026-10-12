El calendario de los próximos 5 partidos de Cruz Azul tras empatar 3-3 contra Pumas

Cruz Azul no pudo regresar al camino de la victoria, hilando tres juegos sin sumar de a tres en la Liga MX, pero al menos evitó quedarse sin unidades gracias a que rescató el empate 3-3 frente a Pumas en el Olímpico Universitario, sumando 31 partidos sin caer en dicho recinto.



A pesar de las dianas del brasileño Juninho Vieira, César Huerta y el paraguayo Robert Morales, La Máquina volvió a la vida gracias al argentino Agustín Palavecino, Andrés Montaño y el nigeriano Christian Ebere, aprovechando que los locales se quedaron con diez por la expulsión del Chino.



Gracias a este resultado, el equipo de Joel Huiqui se mantiene en puestos de Liguilla, ya que es séptimo de la clasificación con 17 unidades, mientras Universidad Nacional es doceavo con 13.



Aquí está el calendario de los próximos partidos del cuadro cementero:

𝗘𝗟 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 𝗦𝗘 𝗟𝗘𝗩𝗔𝗡𝗧𝗔 𝗬 𝗦𝗜𝗚𝗨𝗘 𝗜𝗡𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢 𝗘𝗡 𝗖.𝗨. 💙😎🤌🏼



Es película. Cruz Azul vino de atrás para rescatar el empate ante unos Pumas con 10



⚽️ Ebere el HÉROE azul

🟥 Chino Huerta expulsado

✅️ 31 Partidos sin perder en el Olímpico Universitario pic.twitter.com/6KYdCPEdwo — Futbol Total (@futboltotal) October 12, 2026

Cruz Azul vs Juárez

Sábado, 17 de octubre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 12, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

FC Juarez | Jam Media/GettyImages

El actual campeón del fútbol mexicano recibe la visita del último lugar de la tabla general, que apenas ha podido lograr cuatro puntos de 33 posibles. En esta jornada, los fronterizos igualaron 1-1 con Xolos de Tijuana y ya deben estar pensando en cómo mejorar para el próximo campeonato.

Pachuca vs Cruz Azul

Miércoles, 21 de octubre

Estadio Hidalgo

Jornada 13, Liga MX

Horario: 20 h (EEUU ET), 21 h (México)

Salomón Rondón y Adrián Alcaráz | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La Máquina Celeste sale hacia la Bella Airosa para medirse a unos Tuzos necesitados de triunfo para no quedar fuera de la Liguilla. No cabe duda que los hidalguenses están dolidos en etos momentos porque acaban de perder contra Santos Laguna por la mínima diferencia.

Querétaro vs Cruz Azul

Domingo, 25 de octubre

Estadio Corregidora

Jornada 14, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Santiago Homenchenko | Jam Media/GettyImages

Este no será un juego sencillo para Joel Huiqui y sus dirigidos. Gallos Blancos ha sorprendido en el semestre apareciendo en el tercer sitio de la clasificación con 20 puntos, luego de seis triunfos, superando a clubes como Chivas, Atlas, Xolos y Atlante, a este último en esta fecha por marcador de 2-0. La continuidad en el banquilo del chileno Esteban González fue un acierto para la directiva.

Cruz Azul vs León

Domingo, 1 de noviembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 15, Liga MX

Horario: 18 h (EEEUU ET), 19 h (México)

Ismael Diaz | Jam Media/GettyImages

Los choques entre celestes y esmeraldas siempre son aguerridos. La Fiera está en el quinto sitio de la tabla y no querrá ceder puestos, así que saldría con todo para buscar los tres puntos. Los Panzas Verdes sumaron un punto en esta fecha al quedar 1-1 con Puebla en la Angelópolis.

Tigres vs Cruz Azul

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Universitario

Jornada 16, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Juan Brunetta | Azael Rodriguez/GettyImages

Para esta fecha, este duelo podría ser clave para los dos equipos. Podría ser que el cuadro cementero esté luchando por meterse entre los primeros sitios, mientras los felinos podrían estar buscando acceder a la Liguilla sea como sea, luego de un inicio titubeante donde cambiaron de estratega. En esta fecha, la U dio el ‘campanazo’ al vencer 3-2 al Toluca en el Volcán.