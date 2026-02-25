El calendario de los próximos 5 partidos de la Premier League del Manchester United vs Liverpool vs Chelsea

La lucha por la clasificación a la próxima UEFA Champions League entra en una etapa decisiva en la Premier League. Con diez jornadas sin perder, el Manchester United se acomodó cuarto con 48 puntos, tres más que el Chelsea y el Liverpool, ambos con 45. Pero el impulso anímico no siempre alcanza: el calendario puede inclinar la balanza.

El equipo dirigido por Michael Carrick atraviesa su mejor racha liguera desde 2021. La reciente victoria ante el Everton confirmó una tendencia positiva que lo devolvió a zona de Champions. Sin competencias europeas que distraigan, el foco está puesto exclusivamente en sostener el rendimiento doméstico.

Sin embargo, el tramo que se avecina no ofrece tregua: recibirá al Crystal Palace y al Aston Villa, visitará al Newcastle United y al Bournemouth, y cerrará la serie frente al Leeds United. Varios de esos rivales pelean por objetivos europeos o por la permanencia, lo que eleva la exigencia competitiva.

Man Utd (4º, 48 puntos) Chelsea (5º, 45 puntos) Liverpool (6º, 45 puntos) Crystal Palace (L) – 1 de marzo Arsenal (V) – 1 de marzo West Ham (L) – 28 de febrero Newcastle (V) – 4 de marzo Aston Villa (V) – 4 de marzo Wolves (V) – 3 de marzo



Aston Villa (L) – 15 de marzo Newcastle (L) – 14 de marzo Tottenham (L) – 15 de marzo Bournemouth (V) – 20 de marzo Everton (V) – 21 de marzo Brighton (V) – 21 de marzO Leeds (L) – 11 de abril Manchester City (L) – 11 de abril Fulham (L) – 11 de abril

Liverpool, a priori el camino más accesible

En los papeles, el calendario del Liverpool luce más favorable. Enfrentará al West Ham United y al Tottenham Hotspur en Anfield, además de una visita al Wolverhampton Wanderers. Más adelante se medirá con el Brighton & Hove Albion y al Fulham.

Aunque varios de estos equipos transitan la mitad baja de la tabla, la Premier ha demostrado que no existen partidos “ganables” de antemano. El West Ham, por ejemplo, llega en alza y suma una cosecha reciente que lo mantiene competitivo. Para los Reds, la regularidad será clave si quieren recuperar terreno y presionar al United.

Nottingham Forest v Liverpool - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Chelsea y el problema de sostener ventajas

El Chelsea, por su parte, arrastra una tendencia preocupante: ha dejado escapar 19 puntos tras empezar ganando, uno de los registros más altos del torneo. Esa fragilidad puede ser determinante en un calendario complejo que incluye cruces ante el Arsenal, el Manchester City y el propio Aston Villa.

Los Blues se mantienen invictos en liga desde enero, pero la acumulación de empates les impidió dar el salto al cuarto puesto. Con rivales directos en el horizonte y la presión de no fallar, cada detalle, desde la eficacia en las áreas hasta la gestión de los cierres de partido, puede definir su destino.

📊 How the table stacks up after Matchweek 27 pic.twitter.com/A6z3zggDyP — Premier League (@premierleague) February 24, 2026

En un contexto donde los márgenes son mínimos, el contraste de calendarios podría ser el factor decisivo. La carrera hacia la Champions no solo se juega en el presente futbolístico, sino también en cómo cada equipo administre este tramo final cargado de tensión.

