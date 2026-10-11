El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras empatar 1-1 contra el América
La noche del sábado 10 de octubre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a las Águilas del América, para el partido correspondiente a la fecha número 11 por el torneo de Apertura 2026.
Diego Rossi adelantó a la Pandilla con un lindo gol al minuto 18 de la primera mitad, pero ya en la agonía de los primeros 45 minutos el América lo empató, por conducto de Santiago Bueno.
Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos cinco partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.
Monterrey vs Pachuca
Domingo, 18 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 12, Liga MX
Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)
Los Tuzos golearon 0-3 esta jornada al Atlante, aun cuando se pensaba que podían haber quedado debilitados por vender a Elías Montiel al Atlas. Los de la Bella Airosa están cerca de los puestos de Liguilla, sacando un punto de diferencia a los regios. El torneo pasado, los Sombrerudos no aprovecharon la localía y fueron superados 1-3 pese a un penal bien ejecutado por el argentino Lucas Ocampos.
Puebla vs Monterrey
Miércoles, 21 de octubre
Estadio Cuauhtémoc
Jornada 13, Liga MX
Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)
Gerardo Espinoza está teniendo una etapa más que aceptable con La Franja, ya que la tiene en puestos de Fiesta Grande al ser séptima de la tabla con 13 unidades, luego de cuatro victorias, incluso esta fecha le pegaron 0-1 a Necaxa. No obstante, los camoteros tienen ocho juegos sin poder vencer a los albiazules.
Monterrey vs Chivas
Sábado, 24 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 14, Liga MX
Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.
Monterrey vs Tijuana
Sábado, 31 de octubre
Estadio BBVA
Jornada 15, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles.
Toluca vs Monterrey
Sábado, 7 de noviembre
Estadio Nemesio Díez
Jornada 16, Liga MX
Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2026, y el encuentro acabó con una contundente victoria en favor del Toluca, con un marcador de 2-0.
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Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.