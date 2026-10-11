El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras empatar 1-1 contra el América

La noche del sábado 10 de octubre del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a las Águilas del América, para el partido correspondiente a la fecha número 11 por el torneo de Apertura 2026.

Diego Rossi adelantó a la Pandilla con un lindo gol al minuto 18 de la primera mitad, pero ya en la agonía de los primeros 45 minutos el América lo empató, por conducto de Santiago Bueno.

Cerramos este artículo compartiendo contigo el calendario con los próximos cinco partidos de los Rayados, de cara a lo que resta del torneo.

Monterrey vs Pachuca

Domingo, 18 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 12, Liga MX

Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)

Javier Vallejo | Hector Vivas/GettyImages

Los Tuzos golearon 0-3 esta jornada al Atlante, aun cuando se pensaba que podían haber quedado debilitados por vender a Elías Montiel al Atlas. Los de la Bella Airosa están cerca de los puestos de Liguilla, sacando un punto de diferencia a los regios. El torneo pasado, los Sombrerudos no aprovecharon la localía y fueron superados 1-3 pese a un penal bien ejecutado por el argentino Lucas Ocampos.

Puebla vs Monterrey

Miércoles, 21 de octubre

Estadio Cuauhtémoc

Jornada 13, Liga MX

Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)

Mathias Tomas | Jam Media/GettyImages

Gerardo Espinoza está teniendo una etapa más que aceptable con La Franja, ya que la tiene en puestos de Fiesta Grande al ser séptima de la tabla con 13 unidades, luego de cuatro victorias, incluso esta fecha le pegaron 0-1 a Necaxa. No obstante, los camoteros tienen ocho juegos sin poder vencer a los albiazules.

Monterrey vs Chivas

Sábado, 24 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 14, Liga MX

Horario: 21 h (EEUU ET), 19 h (México)

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 12 del torneo de Clausura 2026, y el encuentro acabó 3-2 en favor del Rebaño Sagrado.

Monterrey vs Tijuana

Sábado, 31 de octubre

Estadio BBVA

Jornada 15, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Tijuana v Queretaro - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número cuatro por el torneo de Clausura 2026. El encuentro acabó con un emocionante empate a dos goles.

Toluca vs Monterrey

Sábado, 7 de noviembre

Estadio Nemesio Díez

Jornada 16, Liga MX

Horario: 22 h (EEUU ET), 20 h (México)

Toluca FC v Monterrey - Leagues Cup Final | Jack Gorman - Leagues Cup/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la gran final por la Leagues CUP 2026, y el encuentro acabó con una contundente victoria en favor del Toluca, con un marcador de 2-0.

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