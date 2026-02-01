El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras empatar 2-2 con Tijuana

Ya sin el delantero argentino Germán Berterame, Rayados continuó su camino y rescató el empate 2-2 frente a Xolos de Tijuana en el Estadio BBVA, en duelo correspondiente a la Jornada 4 del Clausura 2026, de la Liga MX.



Apenas a los tres minutos, los Canes Aztecas se fueron al frente por un autogol de Alonso Aceves, después el español Sergio Canales empató. Más adelante, el argentino Luca Orellano debutó con La Pandilla, pero cometió un penal sobre el ecuatoriano Adonis Preciado, mismo que convirtió la pena máxima, sin embargo, el atacante enmendó su error con un golazo para cerrar el 2-2.



Ahora viene el debut del equipo regio en la Copa Campeones de la CONCACAF, sumado a duelos llamativos de la liga ante América y Pumas.



Aquí está el calendario de los siguientes 5 partidos de Monterrey:

90' ⏱️ | Monterrey Ⓜ️ 2-2🐶 Xolos |



Termina el encuentro de la Jornada 4.⚽@CervezaTecate pic.twitter.com/cVkC8Pfb6m — Rayados (@Rayados) February 1, 2026

Xelajú MC vs Monterrey

Miércoles, 4 de febrero

Ronda Uno Ida, Concachampions

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19 h (México)

Estadio Cementos Progreso

La Pandilla abre su camino en la Copa Campeones de la CONCACAF frente al conjunto de Guatemala. Los Lanudos tratarán de sacar ventaja de su propio campo, pero los albiazules ya saben lo que es ganar de visita a los chapines, ya que en la edición 2013 pegaron 1-3 en los cuartos de final de Ida. Hiram Mier, Aldo De Nigris y Jesús ‘Tecatito’ Corona fueron los anotadores.

MEXICO-CONCACAF-MONTERREY-XELAJU | AFP/GettyImages

América vs Monterrey

Sábado, 7 de febrero

Jornada 5, Liga MX

22:00 horas (Estados Unidos ET), 21:00 horas (México)

Estadio Ciudad de los Deportes

Tras su participación en el torneo internacional, Rayados tiene que volver a enfocarse en el certamen local y lo hará frente a un rival nada sencillo. Tras su inicio sin poder conocer la victoria, por fin los azulcremas lograron su primer triunfo en la Jornada 4, aunque el equipo se sigue desarmando con las salidas del español Álvaro Fidalgo y el francés Allan Saint-Maximin.

Álvaro Fidalgo y Germán Berterame | Azael Rodriguez/GettyImages

Monterrey vs Xelajú MC

Miércoles, 11 de febrero

Ronda Uno Vuelta, Concachampions

22:00 horas (Estados Unidos ET), 21:00 horas (México)

Estadio BBVA Bancomer

Llega el choque de vuelta del torneo de CONCACAF. Debido a la plantilla que tiene el equipo regio sería un total fracaso no avanzar a la siguiente ronda. Cuando los Súper Chivos visitaron la Sultana del Norte en el 2013 para los cuartos de vuelta, lograron sacar un empate 1-1. De no lograr su cometido, ya no habría cómo aguantar el proyecto de Domènec Torrent.

FBL-CONCACAF-MONTERREY-XELAJU | AFP/GettyImages

Monterrey vs León

Sábado, 14 de febrero

Jornada 6, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)

Estadio BBVA Bancomer

Para el Día del Amor y la Amistad, Rayados tiene pactado enfrentarse a La Fiera, que está viviendo una nueva etapa con Ignacio Ambriz, reforzándose de gran forma en varias líneas, aunque por ahora sólo suma tres unidades tras una victoria, un empate y una derrota. La última vez que los Esmeraldas fueron al Gigante de Acero, se llevaron un traspié de 2-1.

Sergio Ramos y Rogelio Funes Mori | Jam Media/GettyImages

Pumas vs Monterrey

Domingo, 22 de febrero

Jornada 7, Liga MX

18:00 horas (Estados Unidos ET), 17:00 horas (México)

Estadio Olímpico Universitario

A los regios les toca salir de visita para ver si puede sacar puntos de Ciudad Universitaria, con unos felinos que sorprendieron al golear 4-0 a Santos Laguna en el arranque de la Fecha 4. Tanto Rayados como el equipo de Efraín Juárez están entre los cuatro invictos del certamen junto a Chivas y Toluca. Sin embargo, para cuando llegue esta fecha quién sabe si mantengan esa etiqueta.