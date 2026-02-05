El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras rescatar empate ante el Xelajú
El jueves 4 de febrero del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se metió a la cancha del estadio Mario Camposeco, en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, para enfrentarse al equipo del Xelajú MC, en el duelo correspondiente a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP 2026.
Lo que pintaba para ser un partido a modo, terminó complicándosele más de la cuenta al conjunto regiomontano, que estuvieron cerca de perder el compromiso, luego de que Joffre Escobar adelantara a los locales al minuto 83. Sin embargo, ya en el tiempo agregado, Jesús Corona sacó un disparo potente desde afuera del área y rescató el empate para los dirigidos por Domenec Torrent.
Tras este inesperado resultado, el conjunto albiazul tendrá que concentrarse de lleno en el duelo correspondiente a la fecha número cinco por el campeonato mexicano, cuando visiten al siempre complicado Club América.
Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco compromisos para el conjunto regiomontano:
América vs Monterrey
Sábado, 7 de febrero
Jornada 5, Liga MX
22:00 horas (Estados Unidos ET), 21:00 horas (México)
Estadio Ciudad de los Deportes
Tras su participación en el torneo internacional, Rayados tiene que volver a enfocarse en el certamen local y lo hará frente a un rival nada sencillo. Tras su inicio sin poder conocer la victoria, por fin los azulcremas lograron su primer triunfo en la Jornada 4, aunque el equipo se sigue desarmando con las salidas del español Álvaro Fidalgo y el francés Allan Saint-Maximin.
Monterrey vs Xelajú MC
Miércoles, 11 de febrero
Ronda Uno Vuelta, Concachampions
22:00 horas (Estados Unidos ET), 21:00 horas (México)
Estadio BBVA Bancomer
Llega el choque de vuelta del torneo de CONCACAF. Debido a la plantilla que tiene el equipo regio sería un total fracaso no avanzar a la siguiente ronda. Cuando los Súper Chivos visitaron la Sultana del Norte en el 2013 para los cuartos de vuelta, lograron sacar un empate 1-1. De no lograr su cometido, ya no habría cómo aguantar el proyecto de Domènec Torrent.
Monterrey vs León
Sábado, 14 de febrero
Jornada 6, Liga MX
20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)
Estadio BBVA Bancomer
Para el Día del Amor y la Amistad, Rayados tiene pactado enfrentarse a La Fiera, que está viviendo una nueva etapa con Ignacio Ambriz, reforzándose de gran forma en varias líneas, aunque por ahora sólo suma tres unidades tras una victoria, un empate y una derrota. La última vez que los Esmeraldas fueron al Gigante de Acero, se llevaron un traspié de 2-1.
Pumas vs Monterrey
Domingo, 22 de febrero
Jornada 7, Liga MX
18:00 horas (Estados Unidos ET), 17:00 horas (México)
Estadio Olímpico Universitario
A los regios les toca salir de visita para ver si puede sacar puntos de Ciudad Universitaria, con unos felinos que sorprendieron al golear 4-0 a Santos Laguna en el arranque de la Fecha 4. Tanto Rayados como el equipo de Efraín Juárez están entre los cuatro invictos del certamen junto a Chivas y Toluca. Sin embargo, para cuando llegue esta fecha quién sabe si mantengan esa etiqueta.
Monterrey vs Cruz Azul
Domingo, 28 de febrero
Jornada 8, Liga MX
20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)
Estadio BBVA
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-0, en favor del conjunto cementero.
Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.