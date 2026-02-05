El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras rescatar empate ante el Xelajú

El jueves 4 de febrero del 2026, el Club de Fútbol Monterrey se metió a la cancha del estadio Mario Camposeco, en la ciudad de Quetzaltenango, Guatemala, para enfrentarse al equipo del Xelajú MC, en el duelo correspondiente a la primera ronda por la CONCACAF Champions CUP 2026.

Lo que pintaba para ser un partido a modo, terminó complicándosele más de la cuenta al conjunto regiomontano, que estuvieron cerca de perder el compromiso, luego de que Joffre Escobar adelantara a los locales al minuto 83. Sin embargo, ya en el tiempo agregado, Jesús Corona sacó un disparo potente desde afuera del área y rescató el empate para los dirigidos por Domenec Torrent.

90' ⏱️ | Xelajú 1-1 Monterrey |



Termina el partido y en la Casa Rayada buscaremos el pase a la siguiente ronda de @TheChampions.👊🏼 pic.twitter.com/AikpXAhd18 — Rayados (@Rayados) February 5, 2026

Tras este inesperado resultado, el conjunto albiazul tendrá que concentrarse de lleno en el duelo correspondiente a la fecha número cinco por el campeonato mexicano, cuando visiten al siempre complicado Club América.

Aquí te dejamos el calendario con los próximos cinco compromisos para el conjunto regiomontano:

América vs Monterrey

Sábado, 7 de febrero

Jornada 5, Liga MX

22:00 horas (Estados Unidos ET), 21:00 horas (México)

Estadio Ciudad de los Deportes

Tras su participación en el torneo internacional, Rayados tiene que volver a enfocarse en el certamen local y lo hará frente a un rival nada sencillo. Tras su inicio sin poder conocer la victoria, por fin los azulcremas lograron su primer triunfo en la Jornada 4, aunque el equipo se sigue desarmando con las salidas del español Álvaro Fidalgo y el francés Allan Saint-Maximin.

Álvaro Fidalgo y Germán Berterame | Azael Rodriguez/GettyImages

Monterrey vs Xelajú MC

Miércoles, 11 de febrero

Ronda Uno Vuelta, Concachampions

22:00 horas (Estados Unidos ET), 21:00 horas (México)

Estadio BBVA Bancomer

Llega el choque de vuelta del torneo de CONCACAF. Debido a la plantilla que tiene el equipo regio sería un total fracaso no avanzar a la siguiente ronda. Cuando los Súper Chivos visitaron la Sultana del Norte en el 2013 para los cuartos de vuelta, lograron sacar un empate 1-1. De no lograr su cometido, ya no habría cómo aguantar el proyecto de Domènec Torrent.

FBL-CONCACAF-MONTERREY-XELAJU | AFP/GettyImages

Monterrey vs León

Sábado, 14 de febrero

Jornada 6, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)

Estadio BBVA Bancomer

Para el Día del Amor y la Amistad, Rayados tiene pactado enfrentarse a La Fiera, que está viviendo una nueva etapa con Ignacio Ambriz, reforzándose de gran forma en varias líneas, aunque por ahora sólo suma tres unidades tras una victoria, un empate y una derrota. La última vez que los Esmeraldas fueron al Gigante de Acero, se llevaron un traspié de 2-1.

Sergio Ramos y Rogelio Funes Mori | Jam Media/GettyImages

Pumas vs Monterrey

Domingo, 22 de febrero

Jornada 7, Liga MX

18:00 horas (Estados Unidos ET), 17:00 horas (México)

Estadio Olímpico Universitario

A los regios les toca salir de visita para ver si puede sacar puntos de Ciudad Universitaria, con unos felinos que sorprendieron al golear 4-0 a Santos Laguna en el arranque de la Fecha 4. Tanto Rayados como el equipo de Efraín Juárez están entre los cuatro invictos del certamen junto a Chivas y Toluca. Sin embargo, para cuando llegue esta fecha quién sabe si mantengan esa etiqueta.

Lucas Ocampos y Pablo Bennevendo | Jam Media/GettyImages

Monterrey vs Cruz Azul

Domingo, 28 de febrero

Jornada 8, Liga MX

20:00 horas (Estados Unidos ET), 19:00 horas (México)

Estadio BBVA

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron, fue en el partido correspondiente a la jornada número 15 por el torneo de Apertura 2025, y el resultado acabó 2-0, en favor del conjunto cementero.

FC Juarez v Cruz Azul - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Jam Media/GettyImages

