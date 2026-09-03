El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras vencer en penales al América
El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a las Águilas del América en el partido correspondiente a las semifinales por la Leagues CUP 2026. El encuentro acabó 2-2 en tiempo regular, por lo que todo tuvo que definirse en tanda de penales. Ahí, la Pandilla venció 5-4 a los azulcremas y avanzó a la gran final por el torneo binacional
Ahora, los dirigidos por Matías Almeyda deberán concentrarse de lleno en su próximo compromiso, a disputarse el domingo 6 de septiembre, cuando Rayados se enfrente al Toluca en la final por la Leagues CUP 2026.
Monterrey vs Toluca
Domingo, 6 de septiembre
Estadio: Por definir
Final Leagues CUP 2026
Horario: Por definir
La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron en una final, fue en el lejano torneo de Apertura 2005, cuando los Diablos Rojos de Toluca derrotaron a la Pandilla por un humillante marcador global de 6-3.
Querétaro vs Monterrey
Sábado, 5 de septiembre
Estadio Corregidora
Jornada 7, Liga MX
Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)
Gallos Blancos le dio continuidad al proyecto del chileno Esteban González, sin embargo, una vez más movieron sus fichas para darle mayor solidez al equipo. El cuadro negriazul ha hecho bien las cosas, pues por ahora milita en el sexto peldaño de la clasificación con diez puntos, luego de tres triunfos, un empate y dos tropiezos. Justo vienen de pegarle 1-3 al Atlas. No es muy halagador el historial entre ambas instituciones, ya que hay una paternidad regia. La última vez que los queretanos superaron a Rayados ocurrió en el ya lejano 19 de octubre del 2021, es decir, van nueve duelos sin que les puedan hacer daño.
Monterrey vs Tigres
Domingo, 13 de septiembre
Estadio BBVA
Jornada 8, Liga MX
Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)
Se paralizará Nuevo León y se amará la carnita asada gracias a una edición más del Clásico Regio. Es una oportunidad inmejorable para los de casa, ya que su eterno rival anda de capa caída, aunque al menos ya pudo sumar su primera victoria del campeonato la fecha pasada tras el arribo de Víctor Manuel Vucetich al banquillo. Tal vez sólo fue un espejismo, ya que esta fecha dividió unidades con Santos Laguna, brindándole su primer punto del semestre a los laguneros. La UANL está en el antepenúltimo sitio de la clasificación con sólo cinco unidades.
Monterrey vs Cruz Azul
Sábado, 19 de septiembre
Estadio BBVA
Jornada 9, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
Estos dos están muy parejos en estos instantes, ya que ambos manejan nueve puntos. Los duelos más recientes entre regios y celestes se llevaron a cabo en la Copa Campeones de la CONCACAF, en los octavos de final. En El Gigante de Acero, La Pandilla no aprovechó de su casa y perdió 2-3, mientras en el Estadio Cuauhtémoc igualaron 1-1, pero el global fue para los cementeros por 4-3.
Atlante vs Monterrey
Viernes, 25 de septiembre
Estadio Banorte Azteca
Jornada 10, Liga MX
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
Rayados se reencuentra con los Potros de Hierro tras más de una década. Su último registro nos brindó una victoria 3-2 en suelo regio, el 29 de marzo del 2014. El equipo azulgrana, bajo el mando de Miguel Herrera, presume de una victoria, tres empates y dos tropiezos en el semestre.
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Redactor web y Editor para SI Fútbol. Liga MX y fútbol internacional. La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda.