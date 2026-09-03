El calendario de los próximos 5 partidos de Monterrey tras vencer en penales al América

El Club de Fútbol Monterrey se enfrentó a las Águilas del América en el partido correspondiente a las semifinales por la Leagues CUP 2026. El encuentro acabó 2-2 en tiempo regular, por lo que todo tuvo que definirse en tanda de penales. Ahí, la Pandilla venció 5-4 a los azulcremas y avanzó a la gran final por el torneo binacional

Ahora, los dirigidos por Matías Almeyda deberán concentrarse de lleno en su próximo compromiso, a disputarse el domingo 6 de septiembre, cuando Rayados se enfrente al Toluca en la final por la Leagues CUP 2026.

Monterrey vs Toluca

Domingo, 6 de septiembre

Estadio: Por definir

Final Leagues CUP 2026

Horario: Por definir

Toluca v Leon - Leagues Cup Semifinal | Omar Vega/GettyImages

La última vez que estas dos escuadras se enfrentaron en una final, fue en el lejano torneo de Apertura 2005, cuando los Diablos Rojos de Toluca derrotaron a la Pandilla por un humillante marcador global de 6-3.

Querétaro vs Monterrey

Sábado, 5 de septiembre

Estadio Corregidora

Jornada 7, Liga MX

Horario: 16 h (EEUU ET), 17 h (México)

Santiago Homenchenko | Simon Barber/GettyImages

Gallos Blancos le dio continuidad al proyecto del chileno Esteban González, sin embargo, una vez más movieron sus fichas para darle mayor solidez al equipo. El cuadro negriazul ha hecho bien las cosas, pues por ahora milita en el sexto peldaño de la clasificación con diez puntos, luego de tres triunfos, un empate y dos tropiezos. Justo vienen de pegarle 1-3 al Atlas. No es muy halagador el historial entre ambas instituciones, ya que hay una paternidad regia. La última vez que los queretanos superaron a Rayados ocurrió en el ya lejano 19 de octubre del 2021, es decir, van nueve duelos sin que les puedan hacer daño.

Monterrey vs Tigres

Domingo, 13 de septiembre

Estadio BBVA

Jornada 8, Liga MX

Horario: 19 h (EEUU ET), 20 h (México)

Nahuel Guzmán | Jam Media/GettyImages

Se paralizará Nuevo León y se amará la carnita asada gracias a una edición más del Clásico Regio. Es una oportunidad inmejorable para los de casa, ya que su eterno rival anda de capa caída, aunque al menos ya pudo sumar su primera victoria del campeonato la fecha pasada tras el arribo de Víctor Manuel Vucetich al banquillo. Tal vez sólo fue un espejismo, ya que esta fecha dividió unidades con Santos Laguna, brindándole su primer punto del semestre a los laguneros. La UANL está en el antepenúltimo sitio de la clasificación con sólo cinco unidades.

Monterrey vs Cruz Azul

Sábado, 19 de septiembre

Estadio BBVA

Jornada 9, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Jeremy Márquez y José Paradela | Jam Media/GettyImages

Estos dos están muy parejos en estos instantes, ya que ambos manejan nueve puntos. Los duelos más recientes entre regios y celestes se llevaron a cabo en la Copa Campeones de la CONCACAF, en los octavos de final. En El Gigante de Acero, La Pandilla no aprovechó de su casa y perdió 2-3, mientras en el Estadio Cuauhtémoc igualaron 1-1, pero el global fue para los cementeros por 4-3.

Atlante vs Monterrey

Viernes, 25 de septiembre

Estadio Banorte Azteca

Jornada 10, Liga MX

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Miguel Herrera | Agustin Cuevas/GettyImages

Rayados se reencuentra con los Potros de Hierro tras más de una década. Su último registro nos brindó una victoria 3-2 en suelo regio, el 29 de marzo del 2014. El equipo azulgrana, bajo el mando de Miguel Herrera, presume de una victoria, tres empates y dos tropiezos en el semestre.

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