El calendario de los próximos 5 partidos del América tras vencer 2-1 al Olimpia

América logró un triunfo importante en el partido de ida de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. El conjunto azulcrema, con goles de Víctor Dávila y Ramón Juárez, derrotó al Olimpia de Honduras en el Estadio Nacional por marcador de 2-1. Con este resultado, el equipo mexicano tiene pie y medio en la siguiente fase del certamen.

A continuación te presentamos los próximos compromisos del Club América.

América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX

Monterrey v America - Playoffs Torneo Apertura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Este duelo se perfila como el más atractivo de la quinta jornada del futbol mexicano. Tanto Monterrey como América parten como serios candidatos al título del Clausura 2026. Además, el historial reciente refleja la paridad entre ambos: en sus últimos cinco enfrentamientos, Rayados registra dos triunfos, las Águilas uno, y se han producido dos empates.

7/2/26: América vs Monterrey, jornada 5 de la Liga MX, (22:00 ET, 21:00 MX)

América vs Olimpia, vuelta de primera ronda Copa de Campeones de Concacaf

America v Necaxa - Torneo Clausura 2026 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

Las Águilas sacaron un resultado muy importante en la ida y tendrán que coronar su obra en el Estadio Ciudad de los Deportes la próxima semana. Con un marcador de 2-1 a favor, parece difícil que el equipo azulcrema quede fuera en la primera ronda de la Concachampions.

11/2/26: América vs Olimpia, vuelta de la Concachampions, (20:00 ET, 19:00 MX)

Chivas vs América, jornada 6 de la Liga MX

Esta será una gran prueba para las Águilas. Chivas de Guadalajara ha arrancado el torneo de manera inmejorable y será un sinodal de categoría. En sus cinco enfrentamientos más recientes, América suma dos victorias, por dos empates y una derrota frente al Rebaño Sagrado.

America v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Velasquez/GettyImages

14/2/26: Chivas vs América, vuelta de la Concachampions, (22:07 ET, 21:07 MX)

Puebla vs América, jornada 7 de la Liga MX

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Este partido representa una oportunidad inmejorable para que las Águilas sumen tres puntos. En el papel, el equipo dirigido por André Jardine parte como amplio favorito, respaldado por la notoria diferencia de calidad entre ambas plantillas. Además, el historial reciente inclina claramente la balanza: en sus últimos cinco enfrentamientos, América registra cuatro triunfos y solo una derrota.

20/2/26: Puebla vs América, jornada 7, (22:06 ET, 21:06 MX)

América vs Tigres, jornada 8 de la Liga MX

FBL-MEX-TIGRES-AMERICA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Las Águilas se enfrentarán a otro de los principales aspirantes al título del Clausura 2026. Si bien el conjunto de la UANL cuenta con una plantilla de alto nivel, América suele ser un rival incómodo para los felinos. Así lo refleja el historial reciente: en sus últimos cinco enfrentamientos, los azulcremas registran cuatro victorias y solo una derrota.