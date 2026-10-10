El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras ganar 2-1 contra el Leeds

El Arsenal volvió al ruedo y se quedó con la victoria por 2-1 ante el Leeds por la fecha 6 de la Premier League. Ahora, los Gunners no van a tener respiro porque la Champions League, la liga inglesa y la Carabao Cup les pisan los talones. El desafío va a ser mantener la regularidad y los buenos resultados para concretar los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Arsenal vs Lille, jornada 2 de la Champions League

Ayase Ueda, Lille | Catherine Steenkeste/GettyImages

Noche de Champions League en Londres. Los Gunners arrancaron el torneo europeo con una victoria ante el Napoli de visitante y ahora recibirán al Lille por la segunda jornada.

13/10/2026: Arsenal vs Lille - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Nottingham Forest vs Arsenal, jornada 7 de la Premier League

Igor Jesus, Nottingham Forest | Michael Regan/GettyImages

La seguidilla sigue con una visita al City Ground para medirse con el Nottingham Forest y afrontar su primer partido fuera de Londres después de las fechas FIFA.

18/10/2026: Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30

Bayern Múnich vs Arsenal, jornada 3 de la Champions League

Harry Kane, Bayern Munich | Alexander Hassenstein/GettyImages

Un viaje a Munich para enfrentar al Bayern, otro favorito en la Champions. Un partido entre gigantes en medio de la fase de liga de la competición. Será el tercer comprimiso en Europa.

21/10/2026: Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Everton, jornada 8 de la Premier League

Jordan Pickford, Everton | Molly Darlington/GettyImages

Luego del viaje a Alemania, el Arsenal vuelve a la Premier. Lo hará en el Emirates cuando reciba al Everton por la octava fecha, apenas tres días después del partido continental.

24/10/2026: Arsenal vs Everton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup

Carabao Cup | Lewis Storey/GettyImages

Los dirigidos por Arteta dejaron en el camino al Ipswich Town luego de ganarles 4-2 en la tercera ronda de la Carabao Cup. La próxima instancia los enfrentará al Fleetwood Town, que milita en la League Two.

27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Lille 13/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League USA: Paramount+, ViX, MEX: Max Mexico, Space Mexico, ESP: Movistar+ Nottingham Forest 18/10/2026 USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30 Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Bayern Múnich 21/10/2026 USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00 Champions League TBD Everton 24/10/2026 USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00 Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Fleetwood Town 27/10/2026 USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00 Carabao Cup TBD