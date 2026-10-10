El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras ganar 2-1 contra el Leeds
El Arsenal volvió al ruedo y se quedó con la victoria por 2-1 ante el Leeds por la fecha 6 de la Premier League. Ahora, los Gunners no van a tener respiro porque la Champions League, la liga inglesa y la Carabao Cup les pisan los talones. El desafío va a ser mantener la regularidad y los buenos resultados para concretar los objetivos a corto, mediano y largo plazo.
Arsenal vs Lille, jornada 2 de la Champions League
Noche de Champions League en Londres. Los Gunners arrancaron el torneo europeo con una victoria ante el Napoli de visitante y ahora recibirán al Lille por la segunda jornada.
- 13/10/2026: Arsenal vs Lille - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Nottingham Forest vs Arsenal, jornada 7 de la Premier League
La seguidilla sigue con una visita al City Ground para medirse con el Nottingham Forest y afrontar su primer partido fuera de Londres después de las fechas FIFA.
- 18/10/2026: Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30
Bayern Múnich vs Arsenal, jornada 3 de la Champions League
Un viaje a Munich para enfrentar al Bayern, otro favorito en la Champions. Un partido entre gigantes en medio de la fase de liga de la competición. Será el tercer comprimiso en Europa.
- 21/10/2026: Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Arsenal vs Everton, jornada 8 de la Premier League
Luego del viaje a Alemania, el Arsenal vuelve a la Premier. Lo hará en el Emirates cuando reciba al Everton por la octava fecha, apenas tres días después del partido continental.
- 24/10/2026: Arsenal vs Everton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00
Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup
Los dirigidos por Arteta dejaron en el camino al Ipswich Town luego de ganarles 4-2 en la tercera ronda de la Carabao Cup. La próxima instancia los enfrentará al Fleetwood Town, que milita en la League Two.
- 27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Lille
13/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
USA: Paramount+, ViX, MEX: Max Mexico, Space Mexico, ESP: Movistar+
Nottingham Forest
18/10/2026
USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Bayern Múnich
21/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Everton
24/10/2026
USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Fleetwood Town
27/10/2026
USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00
Carabao Cup
TBD
María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.