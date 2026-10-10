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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras ganar 2-1 contra el Leeds

Los Gunners sumaron de a tres en el Emirates tras un partido muy sufrido
Sofia Lucena|
Bruno Guimaraes, Declan Rice, Arsenal
Bruno Guimaraes, Declan Rice, Arsenal | Sebastian Frej/MB Media/GettyImages

El Arsenal volvió al ruedo y se quedó con la victoria por 2-1 ante el Leeds por la fecha 6 de la Premier League. Ahora, los Gunners no van a tener respiro porque la Champions League, la liga inglesa y la Carabao Cup les pisan los talones. El desafío va a ser mantener la regularidad y los buenos resultados para concretar los objetivos a corto, mediano y largo plazo.

Arsenal vs Lille, jornada 2 de la Champions League

Ayase Ueda, Lille
Ayase Ueda, Lille | Catherine Steenkeste/GettyImages

Noche de Champions League en Londres. Los Gunners arrancaron el torneo europeo con una victoria ante el Napoli de visitante y ahora recibirán al Lille por la segunda jornada.

  • 13/10/2026: Arsenal vs Lille - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Nottingham Forest vs Arsenal, jornada 7 de la Premier League

Igor Jesus, Nottingham Forest
Igor Jesus, Nottingham Forest | Michael Regan/GettyImages

La seguidilla sigue con una visita al City Ground para medirse con el Nottingham Forest y afrontar su primer partido fuera de Londres después de las fechas FIFA.

  • 18/10/2026: Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30

Bayern Múnich vs Arsenal, jornada 3 de la Champions League

Harry Kane, Bayern Munich
Harry Kane, Bayern Munich | Alexander Hassenstein/GettyImages

Un viaje a Munich para enfrentar al Bayern, otro favorito en la Champions. Un partido entre gigantes en medio de la fase de liga de la competición. Será el tercer comprimiso en Europa.

  • 21/10/2026: Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Everton, jornada 8 de la Premier League

Jordan Pickford, Everton
Jordan Pickford, Everton | Molly Darlington/GettyImages

Luego del viaje a Alemania, el Arsenal vuelve a la Premier. Lo hará en el Emirates cuando reciba al Everton por la octava fecha, apenas tres días después del partido continental.

  • 24/10/2026: Arsenal vs Everton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

Fleetwood Town vs Arsenal, cuarta ronda de la Carabao Cup

Carabao Cup
Carabao Cup | Lewis Storey/GettyImages

Los dirigidos por Arteta dejaron en el camino al Ipswich Town luego de ganarles 4-2 en la tercera ronda de la Carabao Cup. La próxima instancia los enfrentará al Fleetwood Town, que milita en la League Two.

  • 27/10/2026: Fleetwood Town vs Arsenal - Carabao Cup - USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Lille

13/10/2026

USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Champions League

USA: Paramount+, ViX, MEX: Max Mexico, Space Mexico, ESP: Movistar+

Nottingham Forest

18/10/2026

USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Bayern Múnich

21/10/2026

USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Champions League

TBD

Everton

24/10/2026

USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Fleetwood Town

27/10/2026

USA: 16:00, MEX: 14:00, ESP: 22:00

Carabao Cup

TBD

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Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de SI Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.

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