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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras ganarle 2-1 al Chelsea

Los Gunners continúan su recorrido en Inglaterra y comienzan el de la Champions
Sofia Lucena|
Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27
Arsenal FC v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Charlotte Wilson/Offside/GettyImages

El Arsenal comenzó su temporada con puras victorias y suma seis partidos invicto, contando los de preparación. Luego de la victoria contra el Chelsea en el Emirates, empieza un desafío aún mayor, que será el de la Champions League. La competencia tendrá un diferencial especial luego de haber alcanzado la final en la campaña pasada y perder por penales contra el PSG, por lo que ahora los dirigidos por Mikel Arteta querrán sacarse la espina de haber estado a los pies del título.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Gunners.

Napoli vs Arsenal, jornada 1 de la UEFA Champions League

Rasmus Hojlund, Napoli
Rasmus Hojlund, Napoli | MB Media/GettyImages

Los Gunners comenzarán una nueva aventura en la Champions muy lejos de Londres. Los actuales subcampeones visitarán el Estadio Diego Armando Maradona para medirse con el Napoli en el primer paso de una campaña en la que intentarán volver a llegar hasta las instancias decisivas.

  • 9/9/2026: Napoli vs Arsenal - UEFA Champions League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Sunderland vs Arsenal, jornada 4 de la Premier League

Granit Xhaka, Sunderland
Granit Xhaka, Sunderland | George Wood/GettyImages

Después del estreno continental, los Gunners vuelven a la Premier. El Stadium of Light será el escenario de su visita al Sunderland, que hasta el momento alternó resultados entre victorias, empates y derrotas.

  • 12/9/2026: Sunderland vs Arsenal - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Ipswich Town vs Arsenal, tercera ronda de la EFL Cup

Exequiel Palacios, Ipswich Town
Exequiel Palacios, Ipswich Town | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Comienza la Carabao Cup para los Gunners. Los londinenses enfrentarán al Ipswich Town en su primer compromiso a eliminación directa de la temporada, en un campeonato que se les escapó de las manos contra el Manchester City en la campaña pasada.

  • 15/9/2026: Ipswich Town vs Arsenal - EFL Cup - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Brighton vs Arsenal, jornada 5 de la Premier League

Bart Verbruggen, Brighton
Bart Verbruggen, Brighton | Visionhaus/GettyImages

Antes de que el calendario se ponga en pausa por la fecha FIFA, el Arsenal viaja al sur de Inglaterra donde lo espera el Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler.

  • 19/9/2026: Brighton vs Arsenal - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP

Arsenal vs Leeds, jornada 6 de la Premier League

Dominic Calvert-Lewin, Leeds
Dominic Calvert-Lewin, Leeds | Michael Regan/GettyImages

Luego del parón de dos semanas, tocará ser locales y recibir al Leeds, que llegarán también descansados luego de enfrentar al Crystal Palace en la fecha 5.

  • 10/10/2026: Arsenal vs Leeds - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Napoli

9/9/2026

14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Champions League

USA: Paramount+ViX,MEX: MAX México, ESP: Movistar+

Sunderland

12/9/2026

14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, Fox One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Ipswich Town

15/9/2026

14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Carabao Cup

TBD

Brighton

19/9/2026

09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, Fox One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Leeds

10/10/2026

7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, Fox One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

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Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.

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