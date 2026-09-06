El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras ganarle 2-1 al Chelsea

El Arsenal comenzó su temporada con puras victorias y suma seis partidos invicto, contando los de preparación. Luego de la victoria contra el Chelsea en el Emirates, empieza un desafío aún mayor, que será el de la Champions League. La competencia tendrá un diferencial especial luego de haber alcanzado la final en la campaña pasada y perder por penales contra el PSG, por lo que ahora los dirigidos por Mikel Arteta querrán sacarse la espina de haber estado a los pies del título.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Gunners.

Napoli vs Arsenal, jornada 1 de la UEFA Champions League

Rasmus Hojlund, Napoli | MB Media/GettyImages

Los Gunners comenzarán una nueva aventura en la Champions muy lejos de Londres. Los actuales subcampeones visitarán el Estadio Diego Armando Maradona para medirse con el Napoli en el primer paso de una campaña en la que intentarán volver a llegar hasta las instancias decisivas.

9/9/2026: Napoli vs Arsenal - UEFA Champions League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Sunderland vs Arsenal, jornada 4 de la Premier League

Granit Xhaka, Sunderland | George Wood/GettyImages

Después del estreno continental, los Gunners vuelven a la Premier. El Stadium of Light será el escenario de su visita al Sunderland, que hasta el momento alternó resultados entre victorias, empates y derrotas.

12/9/2026: Sunderland vs Arsenal - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Ipswich Town vs Arsenal, tercera ronda de la EFL Cup

Exequiel Palacios, Ipswich Town | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Comienza la Carabao Cup para los Gunners. Los londinenses enfrentarán al Ipswich Town en su primer compromiso a eliminación directa de la temporada, en un campeonato que se les escapó de las manos contra el Manchester City en la campaña pasada.

15/9/2026: Ipswich Town vs Arsenal - EFL Cup - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Brighton vs Arsenal, jornada 5 de la Premier League

Bart Verbruggen, Brighton | Visionhaus/GettyImages

Antes de que el calendario se ponga en pausa por la fecha FIFA, el Arsenal viaja al sur de Inglaterra donde lo espera el Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler.

19/9/2026: Brighton vs Arsenal - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP

Arsenal vs Leeds, jornada 6 de la Premier League

Dominic Calvert-Lewin, Leeds | Michael Regan/GettyImages

Luego del parón de dos semanas, tocará ser locales y recibir al Leeds, que llegarán también descansados luego de enfrentar al Crystal Palace en la fecha 5.

10/10/2026: Arsenal vs Leeds - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Napoli 9/9/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP Champions League USA: Paramount+ViX,MEX: MAX México, ESP: Movistar+ Sunderland 12/9/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, Fox One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Ipswich Town 15/9/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP Carabao Cup TBD Brighton 19/9/2026 09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, Fox One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+ Leeds 10/10/2026 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP Premier League USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, Fox One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+