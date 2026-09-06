El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras ganarle 2-1 al Chelsea
El Arsenal comenzó su temporada con puras victorias y suma seis partidos invicto, contando los de preparación. Luego de la victoria contra el Chelsea en el Emirates, empieza un desafío aún mayor, que será el de la Champions League. La competencia tendrá un diferencial especial luego de haber alcanzado la final en la campaña pasada y perder por penales contra el PSG, por lo que ahora los dirigidos por Mikel Arteta querrán sacarse la espina de haber estado a los pies del título.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Gunners.
Napoli vs Arsenal, jornada 1 de la UEFA Champions League
Los Gunners comenzarán una nueva aventura en la Champions muy lejos de Londres. Los actuales subcampeones visitarán el Estadio Diego Armando Maradona para medirse con el Napoli en el primer paso de una campaña en la que intentarán volver a llegar hasta las instancias decisivas.
- 9/9/2026: Napoli vs Arsenal - UEFA Champions League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Sunderland vs Arsenal, jornada 4 de la Premier League
Después del estreno continental, los Gunners vuelven a la Premier. El Stadium of Light será el escenario de su visita al Sunderland, que hasta el momento alternó resultados entre victorias, empates y derrotas.
- 12/9/2026: Sunderland vs Arsenal - Premier League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Ipswich Town vs Arsenal, tercera ronda de la EFL Cup
Comienza la Carabao Cup para los Gunners. Los londinenses enfrentarán al Ipswich Town en su primer compromiso a eliminación directa de la temporada, en un campeonato que se les escapó de las manos contra el Manchester City en la campaña pasada.
- 15/9/2026: Ipswich Town vs Arsenal - EFL Cup - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Brighton vs Arsenal, jornada 5 de la Premier League
Antes de que el calendario se ponga en pausa por la fecha FIFA, el Arsenal viaja al sur de Inglaterra donde lo espera el Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler.
- 19/9/2026: Brighton vs Arsenal - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP
Arsenal vs Leeds, jornada 6 de la Premier League
Luego del parón de dos semanas, tocará ser locales y recibir al Leeds, que llegarán también descansados luego de enfrentar al Crystal Palace en la fecha 5.
- 10/10/2026: Arsenal vs Leeds - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Napoli
9/9/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Champions League
USA: Paramount+ViX,MEX: MAX México, ESP: Movistar+
Sunderland
12/9/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, Fox One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Ipswich Town
15/9/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Carabao Cup
TBD
Brighton
19/9/2026
09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, Fox One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Leeds
10/10/2026
7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, Fox One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.