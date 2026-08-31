El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras ganarle al Aston Villa
El Arsenal tuvo problemas para conseguir los tres puntos, pero al final con un gol de Bukayo Saka lograron la victoria ante el Aston Villa. Ahora, tienen que ver al futuro que la Champions se acerca.
A continuación te presentamos los próximos cinco partidos de los Gunners:
Arsenal vs Chelsea, jornada 3 de la Premier League
Los vigentes campeones de la Premier League afrontarán el primer Derbi de Londres de la temporada en casa de manera temprana, y sin dudas será un gran desafío para ambos en la búsqueda de mostrar de que están hechos.
- 06/09/2026: Arsenal vs Chelsea - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)
Napoli vs Arsenal, jornada 1 de la UEFA Champions League
El camino de los subcampeones europeos en la UEFA Champions League arrancará en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, donde tendrán su primera prueba en la búsqueda de repetir el éxito de la campaña pasada.
- 09/09/2026: Napoli vs Arsenal - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Sunderland vs Arsenal, jornada 4 de la Premier League
La vuelta a la competencia local situará al equipo de Mikel Arteta visitando el Stadium of Light para enfrentar a un Sunderland que tiene un 50% de efectividad: ganó uno y perdió el restante en lo que va de la Premier League.
- 12/09/2026: Sunderland vs Arsenal - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Ipswich Town vs Arsenal, tercera ronda de la EFL Cup
El primer duelo a eliminación directa de esta temporada llegará promediando septiembre, donde el Arsenal visitará Portman Road para enfrentarse al Ipswich Town por la tercera ronda EFL Cup.
- 15/09/2026: Ipswich Town vs Arsenal - EFL Cup - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Brighton vs Arsenal, jornada 5 de la Premier League
Justo antes del parón internacional, los Gunners viajarán al sur inglés para visitar al Brighton en Falmer, siendo este un rival complejo que viene de librar una verdadera batalla contra el Chelsea en Stamford Bridge.
- 19/10/2026: Brighton vs Arsenal - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP)
El calendario del Arsenal
Rival
Día
Competencia
Hora
TV
Chelsea
06/09/2026
Premier League
10:30 USA
USA: FuboTV
Napoli
09/09/2026
UEFA Champions League
14:00 USA
USA: Telemundo
Sunderland
12/09/2026
Premier League
14:00 USA
USA: FuboTV
Ipswich Town
15/09/2026
EFL Cup
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
USA: FuboTV
Brighton
19/10/2026
Premier League
09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP
USA: FuboTV
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo