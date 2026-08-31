El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras ganarle al Aston Villa

El Arsenal tuvo problemas para conseguir los tres puntos, pero al final con un gol de Bukayo Saka lograron la victoria ante el Aston Villa. Ahora, tienen que ver al futuro que la Champions se acerca.

A continuación te presentamos los próximos cinco partidos de los Gunners:

Arsenal vs Chelsea, jornada 3 de la Premier League

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final | Ryan Pierse/GettyImages

Los vigentes campeones de la Premier League afrontarán el primer Derbi de Londres de la temporada en casa de manera temprana, y sin dudas será un gran desafío para ambos en la búsqueda de mostrar de que están hechos.

06/09/2026: Arsenal vs Chelsea - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Napoli vs Arsenal, jornada 1 de la UEFA Champions League

Aerial Views Of Italian Coastlines During Summertime | Fabrizio Villa/GettyImages

El camino de los subcampeones europeos en la UEFA Champions League arrancará en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, donde tendrán su primera prueba en la búsqueda de repetir el éxito de la campaña pasada.

09/09/2026: Napoli vs Arsenal - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Sunderland vs Arsenal, jornada 4 de la Premier League

AFC Sunderland v Coventry City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second Leg | George Wood/GettyImages

La vuelta a la competencia local situará al equipo de Mikel Arteta visitando el Stadium of Light para enfrentar a un Sunderland que tiene un 50% de efectividad: ganó uno y perdió el restante en lo que va de la Premier League.

12/09/2026: Sunderland vs Arsenal - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Ipswich Town vs Arsenal, tercera ronda de la EFL Cup

Ipswich Town FC v Everton FC - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El primer duelo a eliminación directa de esta temporada llegará promediando septiembre, donde el Arsenal visitará Portman Road para enfrentarse al Ipswich Town por la tercera ronda EFL Cup.

15/09/2026: Ipswich Town vs Arsenal - EFL Cup - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Brighton vs Arsenal, jornada 5 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Justo antes del parón internacional, los Gunners viajarán al sur inglés para visitar al Brighton en Falmer, siendo este un rival complejo que viene de librar una verdadera batalla contra el Chelsea en Stamford Bridge.

19/10/2026: Brighton vs Arsenal - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP)

El calendario del Arsenal

Rival Día Competencia Hora TV Chelsea 06/09/2026 Premier League 10:30 USA

09:30 MEX

17:30 ESP USA: FuboTV

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Napoli 09/09/2026 UEFA Champions League 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Sunderland 12/09/2026 Premier League 14:00 USA

13:00 MEX 21:00 ESP USA: FuboTV

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Ipswich Town 15/09/2026 EFL Cup 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP USA: FuboTV

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN Brighton 19/10/2026 Premier League 09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP USA: FuboTV

MEX: TNT Sports

ESP: DAZN