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Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras ganarle al Aston Villa

Los Gunners siguen en un gran nivel y se afianzan como candidatos para repetir la gloria.
Bruno Pernigotti|
Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27
Aston Villa FC v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Naomi Baker/GettyImages

El Arsenal tuvo problemas para conseguir los tres puntos, pero al final con un gol de Bukayo Saka lograron la victoria ante el Aston Villa. Ahora, tienen que ver al futuro que la Champions se acerca.

A continuación te presentamos los próximos cinco partidos de los Gunners:

Arsenal vs Chelsea, jornada 3 de la Premier League

Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final First Leg
Real Madrid C.F. Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2024/25 Quarter Final | Ryan Pierse/GettyImages

Los vigentes campeones de la Premier League afrontarán el primer Derbi de Londres de la temporada en casa de manera temprana, y sin dudas será un gran desafío para ambos en la búsqueda de mostrar de que están hechos.

  • 06/09/2026: Arsenal vs Chelsea - Premier League - (10:30 USA, 09:30 MEX, 17:30 ESP)

Napoli vs Arsenal, jornada 1 de la UEFA Champions League

Aerial Views Of Italian Coastlines During Summertime
Aerial Views Of Italian Coastlines During Summertime | Fabrizio Villa/GettyImages

El camino de los subcampeones europeos en la UEFA Champions League arrancará en el Estadio Diego Armando Maradona de Nápoles, donde tendrán su primera prueba en la búsqueda de repetir el éxito de la campaña pasada.

  • 09/09/2026: Napoli vs Arsenal - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Sunderland vs Arsenal, jornada 4 de la Premier League

AFC Sunderland v Coventry City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second Leg
AFC Sunderland v Coventry City - Sky Bet Championship Play-Off Semi Final Second Leg | George Wood/GettyImages

La vuelta a la competencia local situará al equipo de Mikel Arteta visitando el Stadium of Light para enfrentar a un Sunderland que tiene un 50% de efectividad: ganó uno y perdió el restante en lo que va de la Premier League.

  • 12/09/2026: Sunderland vs Arsenal - Premier League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Ipswich Town vs Arsenal, tercera ronda de la EFL Cup

Ipswich Town FC v Everton FC - Premier League
Ipswich Town FC v Everton FC - Premier League | Julian Finney/GettyImages

El primer duelo a eliminación directa de esta temporada llegará promediando septiembre, donde el Arsenal visitará Portman Road para enfrentarse al Ipswich Town por la tercera ronda EFL Cup.

  • 15/09/2026: Ipswich Town vs Arsenal - EFL Cup - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Brighton vs Arsenal, jornada 5 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League
Brighton & Hove Albion v Manchester United - Premier League | Ryan Pierse/GettyImages

Justo antes del parón internacional, los Gunners viajarán al sur inglés para visitar al Brighton en Falmer, siendo este un rival complejo que viene de librar una verdadera batalla contra el Chelsea en Stamford Bridge.

  • 19/10/2026: Brighton vs Arsenal - Premier League - (09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP)

El calendario del Arsenal

Rival

Día

Competencia

Hora

TV

Chelsea

06/09/2026

Premier League

10:30 USA
09:30 MEX
17:30 ESP

USA: FuboTV
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Napoli

09/09/2026

UEFA Champions League

14:00 USA
13:00 MEX
21:00 ESP

USA: Telemundo
MEX: TNT Sports
ESP: Movistar Liga de Campeones

Sunderland

12/09/2026

Premier League

14:00 USA
13:00 MEX 21:00 ESP

USA: FuboTV
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Ipswich Town

15/09/2026

EFL Cup

14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

USA: FuboTV
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

Brighton

19/10/2026

Premier League

09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP

USA: FuboTV
MEX: TNT Sports
ESP: DAZN

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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