Skip to main content
Sports Illustrated

El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras perder 3-0 contra el Brighton

Los Gunners tendrán que esperar el receso por fecha FIFA para volver a las canchas
Sofia Lucena|
Ezri Konsa, Jurrien Timber, Arsenal
Ezri Konsa, Jurrien Timber, Arsenal | Stuart MacFarlane/GettyImages

Se terminó el invicto. El Arsenal perdió su racha de nueve victorias consecutivas en la derrota contra el Brighton de visitante. Las Gaviotas, que venían con el envión de eliminar al Manchester United de la Carabao Cup, ahora le arrebataron el puntaje perfecto a los dirigidos por Mikel Arteta, que tendrán que esperar a que finalice el receso por fecha FIFA para poder retomar las competencias, donde tendrán partidos por la Premier y la Champions contra el Lille y el Bayern Múnich.

A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal.

Arsenal vs Leeds, jornada 6 de la Premier League

Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin, Leeds
Noah Okafor, Dominic Calvert-Lewin, Leeds | Carl Recine/GettyImages

El Arsenal regresará a la Premier después del parate internacional con un partido en el Emirates. Los Gunners recibirán al Leeds, que antes del descanso tendrán su compromiso de la quinta fecha ante el Crystal Palace.

  • 10/10/2026: Arsenal vs Leeds - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30

Arsenal vs Lille, jornada 2 de la Champions League

Ayase Ueda, Lille
Ayase Ueda, Lille | Soccrates Images/GettyImages

Tres días después llega una noche europea en Londres. Después de empezar su participación en la Champions con un triunfo ante el Napoli de visitante, los de Arteta recibirán al Lille por la segunda jornada.

  • 13/10/2026: Arsenal vs Lille - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Nottingham Forest vs Arsenal, jornada 7 de la Premier League

Igor Jesus, Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest
Igor Jesus, Morgan Gibbs-White, Nottingham Forest | Michael Regan/GettyImages

La seguidilla sigue con una visita al City Ground para medirse con el Nottingham Forest y afrontar su primer partido fuera de Londres después de las fechas FIFA.

  • 18/10/2026: Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30

Bayern Múnich vs Arsenal, jornada 3 de la Champions League

Harry Kane, Bayern Munich
Harry Kane, Bayern Munich | picture alliance/GettyImages

Otro viaje más, y esta vez a Alemania para uno de los grandes partidos de esta primera fase. Los Gunners visitarán al Bayern Munich en su tercer compromiso de la Champions.

  • 21/10/2026: Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Arsenal vs Everton, jornada 8 de la Premier League

Jordan Pickford, Everton
Jordan Pickford, Everton | NurPhoto/GettyImages

Después del viaje a Múnich, los Gunners volverán al Emirates para retomar la Premier. El Everton será el rival por la octava jornada, apenas tres días después del partido continental.

  • 24/10/2026: Arsenal vs Everton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival

Fecha

Hora

Competición

TV / Streaming

Leeds

10/10/2026

USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30

Premier League

USA: USA USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Lille

13/10/2026

USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Champions League

TBD

Nottingham Forest

18/10/2026

USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Bayern Múnich

21/10/2026

USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00

Champions League

TBD

Everton

24/10/2026

USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00

Premier League

USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+

Add us as a preferred source on Google
Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.

Home/Futbol