El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras perder 3-0 contra el Brighton
Se terminó el invicto. El Arsenal perdió su racha de nueve victorias consecutivas en la derrota contra el Brighton de visitante. Las Gaviotas, que venían con el envión de eliminar al Manchester United de la Carabao Cup, ahora le arrebataron el puntaje perfecto a los dirigidos por Mikel Arteta, que tendrán que esperar a que finalice el receso por fecha FIFA para poder retomar las competencias, donde tendrán partidos por la Premier y la Champions contra el Lille y el Bayern Múnich.
A continuación, el calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal.
Arsenal vs Leeds, jornada 6 de la Premier League
El Arsenal regresará a la Premier después del parate internacional con un partido en el Emirates. Los Gunners recibirán al Leeds, que antes del descanso tendrán su compromiso de la quinta fecha ante el Crystal Palace.
- 10/10/2026: Arsenal vs Leeds - Premier League - USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30
Arsenal vs Lille, jornada 2 de la Champions League
Tres días después llega una noche europea en Londres. Después de empezar su participación en la Champions con un triunfo ante el Napoli de visitante, los de Arteta recibirán al Lille por la segunda jornada.
- 13/10/2026: Arsenal vs Lille - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Nottingham Forest vs Arsenal, jornada 7 de la Premier League
La seguidilla sigue con una visita al City Ground para medirse con el Nottingham Forest y afrontar su primer partido fuera de Londres después de las fechas FIFA.
- 18/10/2026: Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League - USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30
Bayern Múnich vs Arsenal, jornada 3 de la Champions League
Otro viaje más, y esta vez a Alemania para uno de los grandes partidos de esta primera fase. Los Gunners visitarán al Bayern Munich en su tercer compromiso de la Champions.
- 21/10/2026: Bayern Múnich vs Arsenal - Champions League - USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Arsenal vs Everton, jornada 8 de la Premier League
Después del viaje a Múnich, los Gunners volverán al Emirates para retomar la Premier. El Everton será el rival por la octava jornada, apenas tres días después del partido continental.
- 24/10/2026: Arsenal vs Everton - Premier League - USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00
El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Leeds
10/10/2026
USA: 7:30, MEX: 5:30, ESP: 13:30
Premier League
USA: USA USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Lille
13/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Nottingham Forest
18/10/2026
USA: 11:30, MEX: 9:30, ESP:17:30
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Bayern Múnich
21/10/2026
USA: 15:00, MEX: 13:00, ESP: 21:00
Champions League
TBD
Everton
24/10/2026
USA: 10:00, MEX: 9:00, ESP: 16:00
Premier League
USA: USA Network, Telemundo, SiriusXM FC, MEX: FOX, FOX One, ESP: DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.