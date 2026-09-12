El calendario de los próximos 5 partidos del Arsenal tras vencer 2-0 al Sunderland
El Arsenal venció al Sunderland por marcador de 2-0 en la jornada 4 de la Premier League. Los Gunners se impusieron con goles de Bruno Guimaraes y Bukayo Saka. Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta se mantiene en la cima de la liga inglesa, con cuatro victorias en cuatro partidos.
A continuación, los próximos cinco partidos de los Gunners.
Ipswich Town vs Arsenal, tercera ronda de la EFL Cup
Comienza la Carabao Cup para los Gunners. Los londinenses enfrentarán al Ipswich Town en su primer compromiso a eliminación directa de la temporada, en un campeonato que se les escapó de las manos contra el Manchester City en la campaña pasada.
- 15/9/2026: Ipswich Town vs Arsenal - EFL Cup - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Brighton vs Arsenal, jornada 5 de la Premier League
Antes de que el calendario se ponga en pausa por la fecha FIFA, el Arsenal viaja al sur de Inglaterra donde lo espera el Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler.
- 19/9/2026: Brighton vs Arsenal - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP
Arsenal vs Leeds, jornada 6 de la Premier League
Luego del parón de dos semanas, tocará ser locales y recibir al Leeds, que llegarán también descansados luego de enfrentar al Crystal Palace en la fecha 5.
- 10/10/2026: Arsenal vs Leeds - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP
Arsenal vs Lille, jornada 2 de la UEFA Champions League
La segunda parada internacional del calendario los situará jugando en casa frente al equipo francés tras lo que fue su gran victoria en el Diego Armando Maradona contra el Napoli.
- 13/10/2026: Arsenal vs Lille - UEFA Champions League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Nottingham Forest vs Arsenal, jornada 7 de la Premier League
Unos días más tarde, empezando a cerrar octubre, los Gunners de Mikel Arteta se trasladarán para visitar al Nottingham Forest en The City Ground, un escenario que suele ser bastante complejo para los integrantes del Big Six que lo visitan.
- 18/10/2026: Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League - 10:30 USA, 9:30 MEX, 17:30 ESP
El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal
Rival
Fecha
Hora
Competición
TV / Streaming
Ipswich Town
15/9/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
Carabao Cup
USA: Telemundo MEX: FOX
Brighton
19/9/2026
09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP
Premier League
USA: Telemundo MEX: FOX
Leeds
10/10/2026
7:30 USA
Premier League
USA: Telemundo MEX: FOX
Lille
13/10/2026
14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP
UEFA Champions League
USA: Paramount+ MEX: TNT Sports
Nottingham Forest
18/10/2026
10:30 USA
Premier League
USA: Telemundo MEX: FOX
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo