El Arsenal venció al Sunderland por marcador de 2-0 en la jornada 4 de la Premier League. Los Gunners se impusieron con goles de Bruno Guimaraes y Bukayo Saka. Con este resultado, el equipo de Mikel Arteta se mantiene en la cima de la liga inglesa, con cuatro victorias en cuatro partidos.

A continuación, los próximos cinco partidos de los Gunners.

Ipswich Town vs Arsenal, tercera ronda de la EFL Cup

Ipswich Town v Liverpool - Premier League 2026/27 | Andrew Powell/GettyImages

Comienza la Carabao Cup para los Gunners. Los londinenses enfrentarán al Ipswich Town en su primer compromiso a eliminación directa de la temporada, en un campeonato que se les escapó de las manos contra el Manchester City en la campaña pasada.

15/9/2026: Ipswich Town vs Arsenal - EFL Cup - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Brighton vs Arsenal, jornada 5 de la Premier League

Brighton & Hove Albion v Leeds United - Premier League 2026/27 | David Horton - CameraSport/GettyImages

Antes de que el calendario se ponga en pausa por la fecha FIFA, el Arsenal viaja al sur de Inglaterra donde lo espera el Brighton, dirigido por Fabian Hürzeler.

19/9/2026: Brighton vs Arsenal - Premier League - 09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP

Arsenal vs Leeds, jornada 6 de la Premier League

Dominic Calvert-Lewin, Leeds | Michael Regan/GettyImages

Luego del parón de dos semanas, tocará ser locales y recibir al Leeds, que llegarán también descansados luego de enfrentar al Crystal Palace en la fecha 5.

10/10/2026: Arsenal vs Leeds - Premier League - 7:30 USA, 5:30 MEX, 13:30 ESP

Arsenal vs Lille, jornada 2 de la UEFA Champions League

Arsenal FC v FC Zürich: Group A - UEFA Europa League | Ryan Pierse/GettyImages

La segunda parada internacional del calendario los situará jugando en casa frente al equipo francés tras lo que fue su gran victoria en el Diego Armando Maradona contra el Napoli.

13/10/2026: Arsenal vs Lille - UEFA Champions League - 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP

Nottingham Forest vs Arsenal, jornada 7 de la Premier League

Nottingham Forest v Chelsea FC - Premier League | Michael Regan/GettyImages

Unos días más tarde, empezando a cerrar octubre, los Gunners de Mikel Arteta se trasladarán para visitar al Nottingham Forest en The City Ground, un escenario que suele ser bastante complejo para los integrantes del Big Six que lo visitan.

18/10/2026: Nottingham Forest vs Arsenal - Premier League - 10:30 USA, 9:30 MEX, 17:30 ESP

El calendario de los próximos cinco partidos del Arsenal

Rival Fecha Hora Competición TV / Streaming Ipswich Town 15/9/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP Carabao Cup USA: Telemundo MEX: FOX

ESP: DAZN Brighton 19/9/2026 09:00 USA, 08:00 MEX, 18:00 ESP Premier League USA: Telemundo MEX: FOX

ESP: DAZN Leeds 10/10/2026 7:30 USA

5:30 MEX

13:30 ESP Premier League USA: Telemundo MEX: FOX

ESP: DAZN Lille 13/10/2026 14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP UEFA Champions League USA: Paramount+ MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Nottingham Forest 18/10/2026 10:30 USA

9:30 MEX

17:30 ESP Premier League USA: Telemundo MEX: FOX

ESP: DAZN