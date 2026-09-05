El Atlético de Madrid cayó de manera contundente ante el Athletic Club en partido de la jornada 4 de LaLiga. Los Vascos derrotaron a los rojiblancos en San Mamés con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet.

A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid, que incluirán el debut en la UEFA Champions League 2026/27.

Liverpool vs Atlético de Madrid, jornada 1 de la UEFA Champions League

Liverpool v Nottingham Forest FC - Premier League 2026/27 | Liverpool FC/GettyImages

El camino del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League arrancará de la misma manera que en la temporada pasada: visitando al Liverpool. En la campaña anterior perdieron 3-2 en el último minuto con un gol agónico de Virgil van Dijk.

09/09/2026: Liverpool vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Real Sociedad vs Atlético de Madrid, jornada 5 de LaLiga

Real Sociedad v Getafe CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

En este primer tramo de la campaña tendremos la reedición de la final de la Copa del Rey, que en la temporada pasada viajó a San Sebastián. Por supuesto que no servirá de revancha, pero será una interesante medida para ambos.

13/09/2026: Real Sociedad vs Atlético de Madrid - LaLiga - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Atlético de Madrid vs Osasuna, jornada 6 de LaLiga

FBL-EUR-C1-LOKOMOTIV-TRAINING | GABRIEL BOUYS/GettyImages

De regreso en el Metropolitano, el Colchonero tendrá la visita del Osasuna para intentar seguir en carrera por el título de LaLiga. Será una parada complicada para los dos, aunque los del Cholo tienen la ventaja de la localía.

16/09/2026: Atlético de Madrid vs Osasuna - LaLiga - (12:00 USA, 11:00 MEX, 19:00 ESP)

Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | David Ramos/GettyImages

La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.

20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

Alavés vs Atlético de Madrid, jornada 8 de LaLiga

Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Tras la fecha FIFA, el Atlético de Madrid visitará Mendizorroza para continuar con la competencia local. Para este encuentro, será crucial que los múltiples convocados que tendrá el equipo de Diego Simeone lleguen en buena forma física.

11/10/2026: Alavés vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)

El calendario del Atlético de Madrid

Rival Día Competencia Hora TV Liverpool 09/09/2026 UEFA Champions League 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: Telemundo

MEX: TNT Sports

ESP: Movistar Liga de Campeones Real Sociedad 13/09/2026 LaLiga 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Osasuna 16/09/2026 LaLiga 12:00 USA

11:00 MEX

19:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Real Madrid 20/09/2026 LaLiga 09:15 USA

08:15 MEX

16:15 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Alavés 11/10/2026 LaLiga A confirmar USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+