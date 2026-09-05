El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras caer 3-0 ante el Athletic Club
El Atlético de Madrid cayó de manera contundente ante el Athletic Club en partido de la jornada 4 de LaLiga. Los Vascos derrotaron a los rojiblancos en San Mamés con goles de Nico Williams, Robert Navarro y Oihan Sancet.
A continuación te presentamos los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid, que incluirán el debut en la UEFA Champions League 2026/27.
Liverpool vs Atlético de Madrid, jornada 1 de la UEFA Champions League
El camino del Atlético de Madrid en la UEFA Champions League arrancará de la misma manera que en la temporada pasada: visitando al Liverpool. En la campaña anterior perdieron 3-2 en el último minuto con un gol agónico de Virgil van Dijk.
- 09/09/2026: Liverpool vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA ET, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Real Sociedad vs Atlético de Madrid, jornada 5 de LaLiga
En este primer tramo de la campaña tendremos la reedición de la final de la Copa del Rey, que en la temporada pasada viajó a San Sebastián. Por supuesto que no servirá de revancha, pero será una interesante medida para ambos.
- 13/09/2026: Real Sociedad vs Atlético de Madrid - LaLiga - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Atlético de Madrid vs Osasuna, jornada 6 de LaLiga
De regreso en el Metropolitano, el Colchonero tendrá la visita del Osasuna para intentar seguir en carrera por el título de LaLiga. Será una parada complicada para los dos, aunque los del Cholo tienen la ventaja de la localía.
- 16/09/2026: Atlético de Madrid vs Osasuna - LaLiga - (12:00 USA, 11:00 MEX, 19:00 ESP)
Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga
La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.
- 20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
Alavés vs Atlético de Madrid, jornada 8 de LaLiga
Tras la fecha FIFA, el Atlético de Madrid visitará Mendizorroza para continuar con la competencia local. Para este encuentro, será crucial que los múltiples convocados que tendrá el equipo de Diego Simeone lleguen en buena forma física.
- 11/10/2026: Alavés vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)
El calendario del Atlético de Madrid
Rival
Día
Competencia
Hora
TV
Liverpool
09/09/2026
UEFA Champions League
14:00 USA
USA: Telemundo
Real Sociedad
13/09/2026
LaLiga
14:00 USA
USA: ESPN+
Osasuna
16/09/2026
LaLiga
12:00 USA
USA: ESPN+
Real Madrid
20/09/2026
LaLiga
09:15 USA
USA: ESPN+
Alavés
11/10/2026
LaLiga
A confirmar
USA: ESPN+
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo