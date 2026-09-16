El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras golear 4-0 al Osasuna
El Atlético de Madrid no tuvo problemas ante el Osasuna. El equipo dirigido por Diego Simeone goleó y gustó con un marcador 4-0 que los deja viendo a futuro.
A continuación, los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga
La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.
- 20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)
Alavés vs Atlético de Madrid, jornada 8 de LaLiga
Tras la fecha FIFA, el Atlético de Madrid visitará Mendizorroza para continuar con la competencia local. Para este encuentro, será crucial que los múltiples convocados que tendrá el equipo de Diego Simeone lleguen en buena forma física.
- 11/10/2026: Alavés vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)
Atlético de Madrid vs Manchester United, jornada 2 de la UEFA Champions League
Las noches de UEFA Champions League volverán al Metropolitano en una temporada más que especial, ya que saben de antemano que la final se jugará en este mismo estadio. En la última edición llegaron a semifinales. En esta, van por más.
- 13/10/2026: Atlético de Madrid vs Manchester United - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
Espanyol vs Atlético de Madrid, jornada 9 de LaLiga
Tras enfrentarse al United en casa viajarán a Barcelona para medirse con el Espanyol en Cornellá, siendo este un equipo que de local se hace fuerte y está buscando competir en la parte alta de la tabla en esta temporada.
- 18/10/2026: Espanyol vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)
Stuttgart vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la UEFA Champions League
Cerrarán la seguidilla de partidos en Alemania, visitando al Stuttgart por la tercera jornada. Será clave sumar de a tres fuera de casa para empezar a soñar con meterse de manera directa en los octavos de final de la UEFA Champions League.
- 20/10/2026: Stuttgart vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)
El calendario del Atlético de Madrid
Rival
Día
Competencia
Hora
TV
Real Madrid
20/09/2026
LaLiga
09:15 USA
USA: ESPN+
Alavés
10/10/2026
LaLiga
09:15 USA
USA: ESPN+
Manchester United
13/10/2026
UEFA Champions League
14:00 USA
USA: ESPN+
Espanyol
18/10/2026
LaLiga
A confirmar
USA: ESPN+
Stuttgart
20/10/2026
UEFA Champions League
14:00 USA
USA: ESPN+
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo