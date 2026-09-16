El calendario de los próximos 5 partidos del Atlético de Madrid tras golear 4-0 al Osasuna

El Atlético de Madrid no tuvo problemas ante el Osasuna. El equipo dirigido por Diego Simeone goleó y gustó con un marcador 4-0 que los deja viendo a futuro.

A continuación, los próximos cinco partidos del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid vs Real Madrid, jornada 7 de LaLiga

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | David Ramos/GettyImages

La jornada 7 de LaLiga traerá consigo el primer derbi madrileño de la temporada, que tendrá lugar en el Metropolitano el fin de semana del 20 de septiembre. Estos dos equipos buscarán ser protagonistas en la temporada y saben que deben vencerse entre si para lograrlo.

20/09/2026: Atlético de Madrid vs Real Madrid - LaLiga - (09:15 USA, 08:15 MEX, 16:15 ESP)

Alavés vs Atlético de Madrid, jornada 8 de LaLiga

Deportivo Alaves v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Tras la fecha FIFA, el Atlético de Madrid visitará Mendizorroza para continuar con la competencia local. Para este encuentro, será crucial que los múltiples convocados que tendrá el equipo de Diego Simeone lleguen en buena forma física.

11/10/2026: Alavés vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)

Atlético de Madrid vs Manchester United, jornada 2 de la UEFA Champions League

Atletico Madrid v Malaga - La Liga | Quality Sport Images/GettyImages

Las noches de UEFA Champions League volverán al Metropolitano en una temporada más que especial, ya que saben de antemano que la final se jugará en este mismo estadio. En la última edición llegaron a semifinales. En esta, van por más.

13/10/2026: Atlético de Madrid vs Manchester United - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

Espanyol vs Atlético de Madrid, jornada 9 de LaLiga

RCD Espanyol de Barcelona v Levante UD - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Tras enfrentarse al United en casa viajarán a Barcelona para medirse con el Espanyol en Cornellá, siendo este un equipo que de local se hace fuerte y está buscando competir en la parte alta de la tabla en esta temporada.

18/10/2026: Espanyol vs Atlético de Madrid - LaLiga - (Horario por definirse)

Stuttgart vs Atlético de Madrid, jornada 3 de la UEFA Champions League

Ukraine v Belgium: Group E - UEFA EURO 2024 | Carl Recine/GettyImages

Cerrarán la seguidilla de partidos en Alemania, visitando al Stuttgart por la tercera jornada. Será clave sumar de a tres fuera de casa para empezar a soñar con meterse de manera directa en los octavos de final de la UEFA Champions League.

20/10/2026: Stuttgart vs Atlético de Madrid - UEFA Champions League - (14:00 USA, 13:00 MEX, 21:00 ESP)

El calendario del Atlético de Madrid

Rival Día Competencia Hora TV Real Madrid 20/09/2026 LaLiga 09:15 USA

08:15 MEX

16:15 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Alavés 10/10/2026 LaLiga 09:15 USA

08:15 MEX

16:15 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Manchester United 13/10/2026 UEFA Champions League 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Espanyol 18/10/2026 LaLiga A confirmar USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+ Stuttgart 20/10/2026 UEFA Champions League 14:00 USA

13:00 MEX

21:00 ESP USA: ESPN+

MEX: Sky Sports

ESP: Movistar+